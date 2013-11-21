نصب 60 دستگاه سایه بان مدرن در ایستگاه های بی آر تی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس تقي زاده در حاشيه بازديد از مراحل ساخت این دستگاه ها به خبرنگاران گفت : این سایه بان ها طبق آخرین استانداردهای جهانی و با روش های کاملا علمی ساخته شده است که کارشناسان فنی و مهندسی آن را تایید کرده اند.

وی با اشاره به اعتبار لازم برای ساخت این دستگاه ها گفت : برای ساخت این 60 دستگاه که مجهز به گيت کنترل مسافر نیز هستند اعتباری بالغ بر 26 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

تقی زاده همچنین در خصوص نوآوری در ساخت این دستگاه ها گفت : این سایه بان ها از نظر طراحی بسیار خاص یوده و تنوع ویژه ای دارند ، همچنین استحکام، زيبايي، روشنایی از طریق انرژی خورشیدی، گيت کنترل مسافر، باجه فروش، شارژ کارت بليط و تمام استيل و مقاوم در برابر نورخورشيد وزنگ زدگي از ويژگي هاي اين سايه بان ها است.

وی ادامه داد : با نصب این سایه بان ها علاوه بر ایجاد زیبایی در فضای شهری شاهد حل شدن برخی مشکلات در خرید و شارژ کارت بلیط ها خواهیم بود.

تقی زاده افزود : در گام اول این طرح نوسازی در ایستگاه راه آهن در حال اجراست که پس از نظریه های کارشناسی در سایر ایستگاه های بی آر تی نیز اجرا می شود.

