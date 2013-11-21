پاکزاد‌ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان شرقی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جبارزاده در جلسه شورای مدیران استانداری، محمدتقی پاکزاد را به عنوان معاون جدید توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری معرفی و برای وی در ایفای این مسئؤلیت آرزوی موفقیت کرد.
وی در این جلسه با اشاره به سوابق و مسئولیتهای پاکزاد، گفت: ایشان در تمام مسئولیتهای گذشته با نیت خالص و با تمام توان خدمت کردهاند و علت انتخاب ایشان به این سمت نیز مسئولیت قبلی ایشان در استانداری و آشنایی به مسایل اداری و بحث نیروی انسانی است.
جبارزاده همچنین ضمن اهدای لوح تقدیر به محمد رستمی به پاس تلاشها و خدمات وی در مدت تصدی مسئولیت معاونت استانداری، یادآور شد: آقای رستمی از یاران انقلاب و خدمتگزاران نظام هستند و برای ایشان، موفقیت و خدمت مجدد در سنگرهای دیگر را آرزو میکنیم.
محمدتقی پاکزاد، متولد سال 1335 و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بوده و پیش از این در مسئولیتهای متعددی از جمله معاونت اداری مالی وزارت جهاد سازندگی، عضویت در هیئت مدیره بانک کشاورزی، معاونت برنامهریزی و اداری استانداری آذربایجان شرقی، معاونت اداری مالی و رئیس سازمان جهاد سازندگی آذربایجانشرقی و مدیریت عامل موسسه جهاد استقلال مشغول خدمت بوده است.
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