سوخت مورد نیاز مدارس مشگین شهر تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی میزان آمادگی سیستمهای گرمایشی مدارس مشگین شهر، تصریح کرد: در حال حاضر سوخت مورد نیاز مدارس این شهرستان به صورت کامل تامین نشده است.

وی خواستار تامین سوخت قبل از شدت گرفتن سرما در این منطقه شد و افزود: با توجه به برودت هوا در حال حاضر در تمامی مدارس مشگین شهر از بخاری استفاده می شود.

به گفته عباداللهی اقدامات لازم در خصوص ایمن سازی بخاری و وسایل گرمایشی مدارس مشگین شهر صورت گرفته است.

وی با تاکید به بازرسی و بررسی فنی تمامی بخاری های نفتی و گاز سوز مدارس تصریح کرد: شهروندان می توانند نسبت به ایمن بودن بخاری های مدارس اطمینان داشته باشند.

فرماندار مشگین شهر همچنین خواستار تامین بخاری در برخی مدارس شد و تاکید کرد: تامین بخاری استاندارد به ویژه در مناطق محروم و روستاها نیازمند توجه مسئولان استانی است.