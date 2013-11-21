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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۲۶

عباداللهی خواستار شد:

سوخت مورد نیاز مدارس مشگین شهر تامین شود

سوخت مورد نیاز مدارس مشگین شهر تامین شود

مشگین شهر – خبرگزاری مهر : فرماندار مشگین شهر خواستار تامین سوخت مورد نیاز مدارس این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی میزان آمادگی سیستمهای گرمایشی مدارس مشگین شهر، تصریح کرد: در حال حاضر سوخت مورد نیاز مدارس این شهرستان به صورت کامل تامین نشده است.

وی خواستار تامین سوخت قبل از شدت گرفتن سرما در این منطقه شد و افزود: با توجه به برودت هوا در حال حاضر در تمامی مدارس مشگین شهر از بخاری استفاده می شود.

به گفته عباداللهی اقدامات لازم در خصوص ایمن سازی بخاری و وسایل گرمایشی مدارس مشگین شهر صورت گرفته است.

وی با تاکید به بازرسی و بررسی فنی تمامی بخاری های نفتی و گاز سوز مدارس تصریح کرد: شهروندان می توانند نسبت به ایمن بودن بخاری های مدارس اطمینان داشته باشند.

فرماندار مشگین شهر همچنین خواستار تامین بخاری در برخی مدارس شد و تاکید کرد: تامین بخاری استاندارد به ویژه در مناطق محروم و روستاها نیازمند توجه مسئولان استانی است.

کد مطلب 2179584

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