کیفیت بخشی به ساخت و سازها در لرستان رسالت نظام مهندسی است

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح انتظارات موجود از سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در رابطه با سیمای شهر باید خود را نشان دهد.

وی با تاکید بر اینکه نظام مهندسی باید در زمینه کیفیت بخشی به ساخت و ساز در شهرهای استان نقش خود را به خوبی ایفا کند، افزود: سیمای شهر متعلق به همه مردم است و یک شهروند خوب می تواند در یک شهر خوب پرورش پیدا کند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه نظام مهندسی در این رابطه بسیار می تواند موثر باشد، بیان داشت: ما در حوزه شهری دو پارامتر آسایش و آرامش را داریم که نظام مهندسی می تواند با کیفیت بخشی به ساخت و سازها در هر دو این بخشها دخیل باشد.

بازوند همچنین با تاکید بر نقش نظام مهندسی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و غیراستاندارد در شهر بیان داشت: در حال حاضر هزینه های سنگینی در حوزه ساخت و ساز استان مصرف می شود که باید این هزینه ها منجر به افزایش طول عمر ساختمانها شود.

وی با تاکید بر اینکه نظارت موثر مهندسان ناظر و نظام مهندسی می تواند منجر به افزایش طول عمر ساختمان ها در استان شود، بیان کرد: این نظارتها می تواند به کاهش بافتهای فرسوده و همچنین سکونتگاههای غیررسمی در استان کمک کند.

استاندار لرستان یادآور شد: در مجموع انتظار ما از مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اجرای قانون نظام مهندسی و رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان در روند ساخت و سازها است.

بازوند با بیان اینکه ساخت و سازهای موجود در استان حاصل عملکرد مهندسان لرستانی است، عنوان کرد: باید به گونه ای عمل شود که وقتی فردی از خارج از لرستان وارد استان می شود شاهد ساخت و سازهای غیراستاندارد نباشد.

وی همچنین خواستار توجه مهندسان لرستانی به بحث نمای ساختمانها شد و افزود: سیمای بناهای یک شهر به نوعی نمایانگر فعالیت دست اندرکاران مرتبط با حوزه ساخت و ساز از جمله نظام مهندسی است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه نمای ساختمانها در زیبایی بافت شهری تاثیر گذار بوده و به نوعی مرتبط با همه مردم یک جامعه است، بیان داشت: به نظر می رسد در زمینه نماسازی کاستی هایی وجود دارد که باید رفع شود.

بازوند با تاکید بر نقش مهندسان ناظر و نظام مهندسی دربهبود سیمای شهری یادآور شد: ما در مجموع از نظام مهندسی انتظار و توقع ایفای رسالت واقعی مهندسی در رابطه با ساخت و سازهای مختلف در شهرهای استان را داریم.