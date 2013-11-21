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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۲۲

بازوند با مهر مطرح کرد؛

کیفیت بخشی به ساخت و سازها در لرستان رسالت نظام مهندسی است

کیفیت بخشی به ساخت و سازها در لرستان رسالت نظام مهندسی است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: استاندار لرستان با تاکید بر کیفیت بخشی به ساخت و سازها در استان گفت: نظارت موثر نظام مهندسی منجر به افزایش طول عمر ساختمان ها در لرستان می شود.

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح انتظارات موجود از سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در رابطه با سیمای شهر باید خود را نشان دهد.

وی با تاکید بر اینکه نظام مهندسی باید در زمینه کیفیت بخشی به ساخت و ساز در شهرهای استان نقش خود را به خوبی ایفا کند، افزود: سیمای شهر متعلق به همه مردم است و یک شهروند خوب می تواند در یک شهر خوب پرورش پیدا کند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه نظام مهندسی در این رابطه بسیار می تواند موثر باشد، بیان داشت: ما در حوزه شهری دو پارامتر آسایش و آرامش را داریم که نظام مهندسی می تواند با کیفیت بخشی به ساخت و سازها در هر دو این بخشها دخیل باشد.

بازوند همچنین با تاکید بر نقش نظام مهندسی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و غیراستاندارد در شهر بیان داشت: در حال حاضر هزینه های سنگینی در حوزه ساخت و ساز استان مصرف می شود که باید این هزینه ها منجر به افزایش طول عمر ساختمانها شود.

وی با تاکید بر اینکه نظارت موثر مهندسان ناظر و نظام مهندسی می تواند منجر به افزایش طول عمر ساختمان ها در استان شود، بیان کرد: این نظارتها می تواند به کاهش بافتهای فرسوده و همچنین سکونتگاههای غیررسمی در استان کمک کند.

استاندار لرستان یادآور شد: در مجموع انتظار ما از مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اجرای قانون نظام مهندسی و رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان در روند ساخت و سازها است.

بازوند با بیان اینکه ساخت و سازهای موجود در استان حاصل عملکرد مهندسان لرستانی است، عنوان کرد: باید به گونه ای عمل شود که وقتی فردی از خارج از لرستان وارد استان می شود شاهد ساخت و سازهای غیراستاندارد نباشد.

وی همچنین خواستار توجه مهندسان لرستانی به بحث نمای ساختمانها شد و افزود: سیمای بناهای یک شهر به نوعی نمایانگر فعالیت دست اندرکاران مرتبط با حوزه ساخت و ساز از جمله نظام مهندسی است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه نمای ساختمانها در زیبایی بافت شهری تاثیر گذار بوده و به نوعی مرتبط با همه مردم یک جامعه است، بیان داشت: به نظر می رسد در زمینه نماسازی کاستی هایی وجود دارد که باید رفع شود.

بازوند با تاکید بر نقش مهندسان ناظر و نظام مهندسی دربهبود سیمای شهری یادآور شد: ما در مجموع از نظام مهندسی انتظار و توقع ایفای رسالت واقعی مهندسی در رابطه با ساخت و سازهای مختلف در شهرهای استان را داریم.

 

کد مطلب 2179587

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