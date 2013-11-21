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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۲۸

اهدا ی بیش از 400 جلد کتاب به کتابخانه دانشکده های مختلف دانشگاه تبریز

اهدا ی بیش از 400 جلد کتاب به کتابخانه دانشکده های مختلف دانشگاه تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی453 جلد کتاب در 269 عنوان به سه کتابخانه دانشکده های کشاورزی، علوم ریاضی و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر دانشگاه تبریز اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  مدیر امور فرهنگی دانشگاه تبریز پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این کتاب ها به ارزش 45 میلیون و 300 هزار ریال از سوی مدیریت فرهنگی این دانشگاه به دانشکده ها اهدا شده است.

جلیل شفق کلوانق افزود: در این خصوص 256 جلد  به دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، 126 جلد به دانشکده کشاورزی و 71 جلد به دانشکده علوم ریاضی اهدا شده است.

به گفته وی، این امر بر اساس مصوبه شورای فرهنگی و در راستاي ترویج فرهنگ کتابخوانی و تامین اقلام فرهنگي جهت بهره برداری دانشجویان و اساتید به این دانشکده ها اهدا شده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
 

کد مطلب 2179588

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