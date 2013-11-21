محور زنجان به تهم مه آلود است

سرهنگ عبدالعلی رشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به مه آلود بودن محور زنجان به تهم دید بسیار ضعیف بوده و آنتن دهی هم وجود ندارد بنابراین رانندگان در حد امکان در این محور تردد نکنند چرا که امداد رسانی بسیار مشکل خواهد بود.

وی اظهار داشت: با توجه به وجود کولاک عبور از گردنه ها بسیار دشوار است بنابراین رانندگان با اطلاع قبلی اقدام به مسافرت کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: محور زنجان به دندی و زنجان به طارم هم با اینکه مه و کولاک مقطعی است ولی تردد امکان پذیر است.

سرهنگ رشتیانی تاکید کرد: در این محور هم صبح تردد سخت بود ولی برطرف شد.

وی به رانندگان توصیه کرد با امکانات و تجهیزات اقدام به مسافرت کنند و از سرعت غیر مجاز خود داری کنند چرا که در هنگام بارش به علت لغزنده بودن جاده ها کنترل وسیله نقلیه بسیار دشوار است.