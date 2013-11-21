بنياد مسكن انقلاب اسلامي مركز ثقل خدمات طرح هاي عمراني در روستاهاست

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از دستگاههای اجرایی و یاری رسان در بازسازی مناطق زلزله زده روستایی استان آذربایجان شرقی با حضور مجید جودی مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی استاندار و احمد فیروزی مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین و مدیران دستگاه های اجرایی استان در محل سالن اجتماعات باقرالعلوم (ع) مديريت بحران استانداري برگزار شد.



منوچهر حبیبی در این مراسم اظهار داشت: قزوين از استان هاي پيشرو در بازسازي مناطق زلزله زده كشور است كه با اتخاذ تدابير مديريتي توانست نقش خود را به خوبي ايفا كند.



وی افزود: اجراي طرح هاي عمراني و توسعه خدمات در مناطق روستايي با دو رويكرد تثبيت جمعيت و تحول اقتصادي در اين مناطق انجام مي شود و اين هدف در نظام اسلامي توسط دولت و مديران دستگاه ها با جديت پيگيري مي شود.



حبیبی بیان کرد: خدمات جمهوري اسلامي طي 34 سال گذشته به مناطق روستايي نشان مي دهد كه امروزه اين خدمات از نياز مردم پيش گرفته و از خدماتي چون آب، برق، گاز و تلفني فراتر رفته است.



معاون هماهنگي امور عمراني استاندار با بيان اينكه "دولت نگاه ويژه اي به روستاها دارد" تصريح كرد: بنياد مسكن انقلاب اسلامي مركز ثقل خدمات و اجراي طرح هاي عمراني در مناطق روستايي مي باشد و از جمله دستگاه هاي محوري در ارائه خدمات به اين مناطق است.



وي ادامه داد: در حال حاضر استان قزوين داراي 831 روستا مي باشد كه 600 روستاي آن برخوردار از طرح هادي است و مبنا و معيار ارائه هر نوع خدمات به روستاها مستلزم داشتن طرح هادي است و اگر طرح هادي خوب طراحي و اجرا شود بقيه خدمات سريع تر و سهل تر به مردم ارائه مي شود.



معاون استاندار با تأكيد بر ساخت مسكن مقاوم در مناطق روستايي بیان كرد: قزوين از جمله استان هاي زلزله خيز كشور محسوب مي شود كه بر روي گسل زلزله قرار دارد كه در همين راستا تمامي نقاط استان از منظر زلزله شناسي مورد مطالعه و تحقيق قرار گرفته است.



وي افزود: نگاه دولت در جهت عمران و آباداني مناطق روستايي نگاه خاص و ويژه اي است بگونه اي كه از 127 ميليارد تومان اعتبارات تملک سرمايه اي استان قزوين در سال جاري بالغ بر 66 ميليارد تومان يعني معادل 52 درصد در روستاها هزينه خواهد شد.



حبيبي با تقدير از حضور و همكاري و مشاركت مديران دستگاههاي اجرايي در بازسازي مناطق زلزله زده و رزقان عنوان کرد: قزوين از استان هاي پيشرو در بازسازي مناطق زلزله زده كشور مي باشد كه با اتخاذ تدابير مديريتي توانست نقش خود را به خوبي ايفا كند و اين آمادگي را دارد كه در مواقع ضروري معين كشور باشد.



احمد فيروزي مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قزوين با ارائه گزارشي ازآمار عملكرد استان در بازسازي مناطق زلزله زده روستايي شهرستان ورزقان آذربايجان شرقي اظهارداشت: در سال گذشته استان قزوين توانست در مناطق زلزله زده ورزقان، تعداد 1614 واحدمسكوني را در 24 روستاي تحت پوشش با اعتباري بالغ بر 320 ميليارد ريال بازسازي و تحويل بدهد.



در پايان اين جلسه از مديران و مسئولين ياري رسان و همكار در بازسازي مناطق زلزله زده تقدير و تجليل به عمل آمد.