هزار جلد کتاب در پارس آباد برای محرومان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از پروژه کتابخانه مرکزی پارس آباد تصریح کرد: کتب اهدایی در اختیار دانش آموزان نیازمند و مدارس محروم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سرانه مطالعه در پارس آباد قابل قبول نیست، ادامه داد: ضروری است با اجرای طرحهای فرهنگساز در راستای مطالعه و کتابخوانی زمینه افزایش سرانه مطالعه فراهم شود.

فرماندار پارس آباد با تاکید به تاثیر مثبت ایستگاه های مطالعه در سرانه مطالعاتی خواستار افزایش ایستگاه های مطالعه در این شهرستان شد و افزود: در حال حاضر تنها یک ایستگاه مطالعه در پارس آباد دایر است.

وی در خصوص پروژه کتابخانه مرکزی اضافه کرد: این پروژه به دلیل عدم تخصیص اعتبارات لازم تنها 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گفته کریمی این مجموعه در دو هزار متر مربع احداث می شود و می تواند تا حد قابل توجهی نیاز سرانه فضاهای مطالعاتی پارس آباد را تامین کند.