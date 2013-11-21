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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۱۸

کریمی اعلام کرد:

هزار جلد کتاب در پارس آباد برای محرومان اهدا شد

هزار جلد کتاب در پارس آباد برای محرومان اهدا شد

پارس آباد – خبرگزاری مهر: فرماندار پارس آباد از اهدای هزار جلد کتاب در این شهرستان برای محرومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از پروژه کتابخانه مرکزی پارس آباد تصریح کرد: کتب اهدایی در اختیار دانش آموزان نیازمند و مدارس محروم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سرانه مطالعه در پارس آباد قابل قبول نیست، ادامه داد: ضروری است با اجرای طرحهای فرهنگساز در راستای مطالعه  و کتابخوانی زمینه افزایش سرانه مطالعه فراهم شود.

فرماندار پارس آباد با تاکید به تاثیر مثبت ایستگاه های مطالعه در سرانه مطالعاتی خواستار افزایش ایستگاه های مطالعه در این شهرستان شد و افزود: در حال حاضر تنها یک ایستگاه مطالعه در پارس آباد دایر است.

وی در خصوص پروژه کتابخانه مرکزی اضافه کرد: این پروژه به دلیل عدم تخصیص اعتبارات لازم تنها 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گفته کریمی این مجموعه در دو هزار متر مربع احداث می شود و می تواند تا حد قابل توجهی نیاز سرانه فضاهای مطالعاتی پارس آباد را تامین کند.

کد مطلب 2179591

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