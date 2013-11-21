به گزارش خبرنگار مهر، حمزه سپهريان ظهر پنجشنبه در اولين جلسه ستاد بزرگداشت هفتاد و ششمين سالگرد شهادت آيت‌الله مدرس كه با حضور مسئولين برگزار شد با بيان اينكه بايد از حضور رئيس قوه هاي كشور در شهرستان بهترين استفاده را بكنيم اظهار کرد: وجود و بركت اين عالم بزرگ استكبار ستيز در شهرستان بايد به گونه ای باشد تا به دستور مقام معظم رهبري با عشق وعلاقه بتوانيم ادامه دهنده راه اين شهيد باشيم.

وي با بيان اينكه كاشمر دومين شهر مذهبی و زائر پذير استان است، برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی در اين شهرستان را نشان از فعاليت عميق مردم اين ديار در بخش فرهنگی عنوان كرد و افزود: امروز بايد شخصيت شهيد مدرس مورد توجه همگان قرار گيرد، با فراهم كردن زمينه شناخت و تبيين انديشه‌های شهيد مدرس، بايد او را به عنوان الگو به نسل جوان معرفی كنيم.

وي افزود: شهيد مدرس يك شخصيت كم نظير در تاريخ است كه امروز مسئولان موظفند با برگزاری جلساتی برای بزرگداشت اين شهيد والامقام و تجليل از اين شخصيت ملی برنامه‌ريزی كنند.

وی با بيان اينكه شهيد مدرس دارای شخصيتی عظيم و ملی در كشور است افزود: بايد مراسم بزرگداشت اين شهيد بزرگوار با شكوه و عظمت خاصی برگزار شود.

وی ضمن تاكيد بر فراهم‌شدن زمينه حضور اقشار مختلف مردم در 10 آذر، برگزاری جلسات هم‌انديشی و تبيين شخصيت شهيد مدرس در ميزگردها با حضور دانشجويان، دانش‌آموزان و معلمان، برپايی محفل انس با قرآن، دعای كميل، دعای ندبه و شب شعر، برگزاری مسابقات ورزشی با عنوان شهيد مدرس، تهيه و ارسال روزنامه ديواری به تمام مدارس خراسان رضوی را از جمله برنامه‌های بزرگداشت هفتاد و ششمين سالگرد شهادت آيت‌الله شهيد مدرس اعلام کرد.

فرماندار كاشمر نيز افزود: این بزرگمرد در برابر ظلم و ستم زمانه به خوبی ایستاد از این رو باید در مراسم سالگرد ایشان مراسمی در شأن این بزرگوار و مردم ولایتمدار شهرستان برگزار شود.

فرماندار کاشمر تقارن این مناسبت با ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان را مغتنم شمرد و گفت: در شرایط فعلی که جهانیان چشم شان به ایران اسلامی و تحولات آن است باید به گونه ای مراسمی مردمی برگزار کنیم تا به دشمنان بی تأثیر بودن تحریم ها را نشان دهیم .

وی اظهار کرد: باید همه مسئولان دستگاههای اجرایی پای کار باشند تا به بهترین نحو مراسم سالگرد شهید مدرس را برگزار کنیم.

فروزان با بيان اينكه برنامه هاي فرهنگي زيادي در سطح كشور بايد براي شناخت اين مرد بزرگ برپا شود تصريح كرد: همزمان با مراسم رونمايي از نرم افزار زبان سرخ كه توسط بنياد شهيد اختصاص به زندگي شهيد مدرس از بدوتولد تا شهادت تهيه شده است رونمايي مي شود.

گفتني است آئين بزرگداشت سالگرد شهادت آيت‌الله مدرس، 10 آذرماه در كاشمر برگزار می‌شود.