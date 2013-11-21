ادعای کری در مورد قدرت گیری اخوان المسلمین در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا اخوان المسلمین مصر را به باد انتقاد گرفت. وی مدعی شد: جوانانی که در میدان تحریر تجمع کرده بودند، انگیزه دینی و یا ایدئولوژیکی نداشتند. به گفته این مقام آمریکایی انقلابیون مصری از طریق ارتباطاتشان با جهان به دنبال تبدیل شدن به عضوی از این جهان و داشتن شانس برابر در آموزش، بازار کار و آینده روشن هستند.

کری که کشورش به مدت سه دهه همپیمان اصلی مصر بوده و حمایت های بی دریغ مالی و نظامی از رژیم "حسنی مبارک" کرده در ادامه سخنانش گفت جوانان مصری نظام فاسدی را که آنها را از دستیابی به خواسته هایشان باز می داشت، نمی خواستند.

وی مدعی شد آنچه که موجب به راه افتادن انقلاب در مصر شد پیام های جوانان در شبکه های اجتماعی و گفتگوهایی بود که در توئیتر و فیس بوک انجام شد، اما پس از آن این انقلاب توسط اخوان المسلمین به عنوان سازمان یافته ترین جمعیت مصر مصادره شد.

گفتنی است سکوت واشنگتن در قضیه سقوط دولت منتخب "محمد مرسی" توسط ارتش مصر، دروغین بودن ادعای آمریکا در حمایت از دمکراسی و انقلاب های مردمی منطقه را به اثبات رساند.