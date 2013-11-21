ساخت مجهزترین کارخانه تولید فرو سیلیس کشور در خوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این واحد تولیدی که نخستین کارخانه فروسیلیس شمالغرب و چهارمین واحد در نوع خود در کشور است در سه مرحله و در زمینی به مساحت 40 هکتار ودر 25 کیلومتری جاده خوی به تبریز احداث می شود.

مدیرعامل این واحد تولیدی در آیین آغاز این واحد اظهارداشت: این کارخانه مواد اولیه صنایع فولاد، الیاژهای نسوز و چدن راتولید ودر اختیارواحدهای ذوب آهن و سایر صنایع وابسته به فولاد قرار می دهد.

مهندس پرنده ظرفیت تولید این کارخانه را 25 هزار تن فرو سیلیس به عنوان محصول اصلی و 9 هزار تن میکرو سیلیس در سال اعلام کرد و افزود:عمده مواد مصرفی این واحد سنک سیلیس با عیار 95 درصد و سنگ آهن باعیار 45 در صد است که از معادن خود شهرستان بعمل می آید.

وی سرمایه گذاری در این واحد بزرک تولیدی را در مرحل اول 168 میلیارد تومان و 29 میلیون دلار تسهیلات ارزی اعلام کرد و گفت: در مجموع در سه مرحله این طرح بالغ بر 530 میلیارد تومان در آن سرمایه گذاری خواهد شد.

مدیر عامل این کارخانه میزان اشتغال در این واحد را در مرحله اول 350 نفر و در مراحل بعدی بیش از 900 نفر ذکر کرد و یاد آور شد: با بهره برداری از این واحد بزرگ سالانه بیش از 50 میلیون دلار در کشور صرفه جویی ارزی می شود.

هم اکنون میزان تولید فروسیلیس در کشور 90هزارتن است است که بابهره برداری این واحد این رقم به 115 هزارتن خواهد رسید این واحد بیش از 60 در تولیدات خود راهم به کشورهای همسایه صادر خواهد کرد.