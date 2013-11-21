به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در پنجمین هفته دیدارهای فصل جاری لیگ برتر فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور در خانه خود برابر متین بابل متوقف شد و پیش از این نیز تیم مقاومت تهران به شکست سنگین هفت بر صفر تن داده بود.

فوتبالیست های نوجوان صبای قم که این هفته ها حال و روز خوشی در بازی های فصل جاری لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور ندارند، تا کنون در شش مسابقه چهار بار باخته اند و به دنبال این هستند که بلکه در خانه با عبور از سد نوجوانان مدرسه عالی حرفه ای مشهد مرحمی بر ناکامی های بازی های قبل خود در لیگ امسال بگذارند.

تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در حالی روز شنبه دوم آذر ماه قرار است در دیداری خانگی از هفتمین و آخرین هفته دور رفت رقابت های مرحله گروهی فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور به مصاف تیم مدرسه عالی حرفه ای مشهد برود که این سومین بازی خانگی آنها محسوب می شود.

امسال 24 تیم در سه گروه هشت تیمی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور دسته بندی شده اند و بازی های خود را به شکل رفت و برگشت در حالی برگزار می کنند که هر تیم 7 مسابقه در دور رفت و همین تعداد بازی در دور برگشت انجام می دهد تا در پایان 14 هفته رقابت تکلیف تیم های صعود کننده به مرحله دوم لیگ برتر نوجوانان کشور مشخص شود.

صبای قم در هفته پنجم دور رفت بازی‌های فصل جاری لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور مقابل میهمان خود تیم فوتبال نوجوانان متین بابل به تساوی بدون گل تن داد و در هفته ششم نیز در میهمانی تیم پدیده ساری سه بر یک شکست خورد تا بدین ترتیب از شش بازی و 18 امتیاز توزیع شده در لیگ برتر تنها چهار امتیاز در کارنامه داشته و از وضعیت مناسبی در جدول گروه اول مقدماتی برخوردار نباشد.

دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان صبای قم و مدرسه عالی حرفه ای مشهد از ساعت 15 روز شنبه دوم آذر ماه در مصافی از آخرین هفته دور رفت مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم و در حضور تماشاگران قمی علاقمند به فوتبال برگزار خواهد شد.

نتایج بازی های تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در پنج هفته سپری شده از مرحله گروهی:

هفته اول: نوجوانان صبای قم صفر – شموشک گلستان 3

هفته دوم: نوجوانان صبای قم 1 – سایپا مشهد صفر

هفته سوم: نوجوانان صبای قم صفر – مقاومت تهران 7

هفته چهارم: نوجوانان صبای قم صفر – دانش فریدونکنار 4

هفته پنجم: نوجوانان صبای قم صفر – متین بابل صفر

هفته ششم: نوجوانان صبای قم 1– پدیده ساری 3

برنامه بازی های صبای قم در سه هفته آتی بازی های مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور:

هفته هفتم: نوجوانان صبای قم – مدرسه عالی حرفه ای مشهد (2 آذر در قم)

هفته هشتم: نوجوانان صبای قم – شموشک گلستان (15 آذر در قم)

هفته نهم: نوجوانان صبای قم – سایپا مشهد (30 آذر در قم)

