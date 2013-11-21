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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۵۶

حجت الاسلام کریمی خبر داد:

ارومیه میزبان دومین همایش رسانه و حماسه

ارومیه میزبان دومین همایش رسانه و حماسه

ارومیه – خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: دومین همایش رسانه و حماسه همزمان با سوم آذر در ارومیه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر کریمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت هماهنگی در خصوص برگزاری این همایش اظهارداشت: اجرای منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و با محوریت توجه به حماسه اقتصادی از اهم اهداف برگزاری این همایش است.

وی ادامه داد: این همایش با حضور خبرنگاران، مدیران مسئول، سرپرستان روزنامه های سراسری و مدیران خبرگزاری ها در سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی ارومیه برگزار می شود.

حجت الاسلام کریمی اعلام کرد:نخستین همایش حماسه و رسانه با محوریت حماسه سیاسی و حضور در پای صندوق های رای پیش از انتخابات در خرداد ماه امسال برگزار شده بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی یاد آور شد: امیدعلی مسعودی، مدرس و محقق ارتباطات و رییس بسیج رسانه کشور در این همایش تدریس می کنند.

حجت الاسلام کریمی با تاکید بر اینکه آذربایجان غربی در شریان ارتباطی کشورهای دیگر قرار دارد و دارای موقعیت ویژه ای است  تاکید کرد: به این دلیل تمامی مسئولان و اصحاب رسانه باید دست به دست هم داده و با هماهنگی کامل در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اجرای حماسه اقتصادی گام بردارند.

به تمامی شرکت کنندگان در این همایش گواهی حضور در سمینار اعطا می شود.

کد مطلب 2179612

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