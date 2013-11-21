ارومیه میزبان دومین همایش رسانه و حماسه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر کریمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت هماهنگی در خصوص برگزاری این همایش اظهارداشت: اجرای منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و با محوریت توجه به حماسه اقتصادی از اهم اهداف برگزاری این همایش است.

وی ادامه داد: این همایش با حضور خبرنگاران، مدیران مسئول، سرپرستان روزنامه های سراسری و مدیران خبرگزاری ها در سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی ارومیه برگزار می شود.

حجت الاسلام کریمی اعلام کرد:نخستین همایش حماسه و رسانه با محوریت حماسه سیاسی و حضور در پای صندوق های رای پیش از انتخابات در خرداد ماه امسال برگزار شده بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی یاد آور شد: امیدعلی مسعودی، مدرس و محقق ارتباطات و رییس بسیج رسانه کشور در این همایش تدریس می کنند.

حجت الاسلام کریمی با تاکید بر اینکه آذربایجان غربی در شریان ارتباطی کشورهای دیگر قرار دارد و دارای موقعیت ویژه ای است تاکید کرد: به این دلیل تمامی مسئولان و اصحاب رسانه باید دست به دست هم داده و با هماهنگی کامل در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اجرای حماسه اقتصادی گام بردارند.

به تمامی شرکت کنندگان در این همایش گواهی حضور در سمینار اعطا می شود.