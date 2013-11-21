نوسازی مسکن روستایی در دولت یازدهم شتاب بیشتری می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از دستگاههای اجرایی و یاری رسان در بازسازی مناطق زلزله زده روستایی استان آذربایجان شرقی روز پنجشنبه با حضور مجید جودی مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی استاندار و احمد فیروزی مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین و مدیران دستگاه های اجرایی استان در محل اداره کل مدیریت بحران قزوین برگزار شد.



مجید جودی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بازسازی زلزله بوشهر با دو هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده و همچنین روستای بشاگرد با سه هزار واحد مسکونی در حال انجام است که خوشبختانه پیشرفت قابل توجهی دارد.

وی افزود: در حال حاضر با توجه جدی دولت، تسهیلات و منابع کمک های بلاعوض به موقع تامین شده و بازسازی از سرعت بسیار خوبی برخوردار شده است.



مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور بیان کرد: در زلزله ارس باران در کمتر از سه ماه، 12 هزار واحد مسکونی و بیش از 12 هزار اتاق چند منظوره و 11 هزار 500 فضای دامی آماده و در منطقه مستقر شد و قبل از آغاز فصل سرما در اختیار مردم قرار گرفت که رکورد بی سابقه ای بود که در کشور اتفاق افتاد که این امر در سایه همدلی و همراهی مسئولان و مردم منطقه بود.

مقاوم سازی دومیلیون واحد روستایی

وی با اشاره به مقاوم سازی مسکن روستایی گفت: از سال 84 تعداد سه میلیون و 300 هزار واحد مسکن روستایی غیر مقاوم، شناسایی شده است که از این تعداد قرار شد در طول دو برنامه پنج ساله حدود دو میلیون واحد روستایی در کشور مقاوم سازی شود.



جودی تصریح کرد: در حال حاضر از یک میلیون و 900 هزار واحد در در دست ساخت، کار نوسازی یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده و 300 هزار واحد مسکونی نیز در دست اجراست.



این مسئول اظهارداشت: با توجه به تغییراتی که امسال در دولت اتفاق افتاد و نگرش جدید دولت، ادامه مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی در هاله ای از ابهام بود که این کار با توجه به سرعت بالایی که در دولت پیشین اتفاق افتاد در دولت جدید نیز پیگیری خواهد شد و با توجه به جلسات متعدد به نظر می رسد نه تنها نوسازی مسکن روستایی کمتر از دولت دهم نخواهد بود بلکه با سرعت بیشتری در دولت یازدهم ادامه خواهد یافت.



وی در خصوص تسهیلات مسکن روستایی گفت: وام 12.5 میلیون تومانی مسکن روستایی با توجه به تورم مصالح ساختمانی جوابگوی روستاییان نیست و حدود 50 درصد هزینه ها را پوشش می دهد، بنابراین به دنبال این هستیم که سقف وام را افزایش دهیم.



جودی گفت: با توجه به قانون، سالانه باید 15 درصد به میزان وام مسکن اضافه می‌شد که در دو سال گذشته این افزایش صورت نگرفته و وام مسکن همچنان به میزان گذشته است بنابراین پیشنهاد افزایش 30 درصدی وام را به بانک مرکزی ارائه داده‌ایم.



وی ادامه داد: بر اساس این پیشنهاد سقف تسهیلات 18 میلیون تومان است تا بتواند گران شدن مصالح ساختمانی و تورم بخش مسکن را جبران کند.



مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، با اشاره به مشکلات پیش رو در پرداخت تسهیلات افزود: امیدواریم تا یک ماه آینده نیز این مشکلات برطرف شود و دوباره این تسهیلات به متقاضیان پرداخت شود.

فعالیت بیش از 12 هزار ناظر فنی ساخت مسکن روستایی



این مسئول با بیان اینکه در بحث نظارت اتفاقات خوبی در بنیاد مسکن صورت گرفته است گفت: بمنظور اشتغال در مناطق روستایی نظام مهندسی روستایی را در کشور راه اندازی کردیم.



وی تصریح کرد: در حال حاضر این نظام در کشور حدود 13 هزار عضو دارد که در سه هزار دفتر فنی در روستاها فعالیت می کند که از فارغ التحصیلان روستایی هستند که بنیاد مسکن هم با حمایت جدی از این تشکل حرفه ای زمینه ساخت و سازهای اصولی و فنی در کشور را فراهم کرده است.



جودی گفت: طرح نظام فني روستايي تشكيلاتي است كه براي دستيابي به اين امر مهم شكل گرفته و از 12 سال قبل در تمامي‌استان‌هاي كشور راه اندازي و كليه نقاط روستايي را تحت پوشش قرار داده است.



مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور یادآورشد: خوشبختانه نظارت در روستاها از نظارت در شهرها با برنامه تر و دقیق تر است و ساختمانهای احداث شده در مناطق روستایی در مقابل زلزله از مقاومت بیشتری برخوردار است.