مکتب بسیج بالندگی و عزت به جامعه می دهد/ بیانات رهبری نقشه راه مذاکره کنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع فرماندهان و بسیجیان استان لرستان به مناسبت آغاز هفته بسیج اظهار داشت: هفته بسیج فرصتی برای بیان ارزشها و ایجاد روح جدید و تازه ای در کالبد جامعه است.

وی با بیان اینکه هفته بسیج مایه خوشحالی و امیدواری است عنوان کرد: در این هفته قوت، اقتدار، اخلاص، ایمان و مقاومت بسیج در ذهن ها تجلی پیدا می کند.

بسیج پرورش یافته مکتب عاشوار است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه بسیج پرورش یافته مکتب عاشوار است عنوان کرد: آنچه که بسیج دارد از عاشورا بوده و عظمت بسیج برگرفته از عظمت عاشورا است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه سرمایه بسیج عزت، صلابت و استقامت است عنوان کرد: امروز کسی در صلابت بسیجیان تردید ندارد و همه می دانند که بسیج اهل سازش نیست.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان بیان داشت: امروز بالاترین مدال افتخار را مقام معظم رهبری به بسیجیان داده و هیچ کسی، گروهی و نهادی مانند بسیج نتوانسته از سوی رهبر فرزانه این مدال را کسب کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به تعابیر به کار رفته از سوی مقام معظم رهبری در رابطه با بسیج عنوان کرد: بسیج شجره طیبه و آیه قدرت الهی است.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین بسیج معجزه انقلاب و پایه مستحکمی برای انقلاب، بسیج عظیم ترین و ماندگارترین یادگار امام، بسیح مکتب مجاهدت معنوی و مخلصانه و ... را از دیگر تعابیر به کار رفته از سوی مقام معظم رهبری در رابطه با بسیج برشمرد.

بسیج خالص ترین، شریف ترین و با ایمان ترین نیروی انسانی است

وی از بسیج به عنوان مجموعه عظیم دینی و بهترین مدافع اسلام و انقلاب یاد کرد و گفت: امروز همه به عظمت بسیج اشرافیت و اذهان دارند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امروز بسیج به عنوان قدرت عظیم مردمی همواره در صحنه نقش آفرینی می کند عنوان کرد: بسیج خالص ترین، شریف ترین و با ایمان ترین نیروی انسانی است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه مکتب بسیج بالندگی و شرف به جامعه می دهد و دشمنان را سرجای خودش می نشاند تصریح کرد: امروز تمام واهمه و ترس دشمن از بسیج و قدرت مردمی است و این مکتب را امام به وجود آورد و مقام معظم رهبری آن را پرورش داد.

وی با تاکید بر اینکه بسیج برجستگی ها و امتیازات فراوانی دارد که هر کدام آنها سبب پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است افزود: اخلاص، ایمان، ایثار و ... بسیج از جمله امتیازات بسیج محسوب می شود.

ولایتمداری در مقام عمل از امتیازات بسیج

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ولایتمداری در مقام عمل را یکی دیگر از امتیازات بسیج عنوان کرد و گفت: بسیج جز طریق ولایت راه دیگری ندارد و به واقع تابلوی شناسنامه بسیج "ولایت" است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه هیچ چیزی نمی تواند بسیج را از ولایت جدا کند افزود: بسیج جز از ولایت فرمان نمی برد و از هیچ قدرتی هم نمی ترسد چرا که بسیج آیه قدرت الهی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان در رابطه با مذاکرات 1+5 اظهار داشت: سخنان مقام معظم رهبری نقشه راهی برای مذاکره کنندگان بود.

یکی از درسهای عاشورا برای بسیج دشمن شناسی است

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که ما از شما به عنوان فرزندان انقلاب و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حمایت و پشتیبانی می کنیم اما باید خط قرمزها در این مذاکرات حفظ شوند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه رهبری استکبار و ویژگی های استکبار را در فرمایشات خود معرفی کردند ادامه داد: ایشان فرمودند که نمی گذاریم ذلت و خواری و همچنین حقی از مردم ایران در این رابطه ضایع شود.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه یکی از درسهای عاشورا برای بسیج درس دشمن شناسی است عنوان کرد: بسیجیان ترفندهای دشمنان را بدانند و در دام آنها قرار نگیرند.

وی همچنین با اشاره به حضور بسیج در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، عمرانی، سیاسی، فناوری و ... بیان داشت: امروز فرهنگ بسیجی موجب پیشرفت ایران اسلامی در زمینه هسته ای شده و موجب شده که نبض دشمن در دست ما باشد و دشمن نیز می داند که در برابر چه نیروی عظیم مردمی قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه آنچه که امروز نیاز داریم ایستادگی، مقاومت و پایداری در راه اهداف انقلاب است عنوان کرد: مسیری را که انتخاب کرده ایم به آن باور داریم و با تبعیت از ولایت مسیر انقلاب را با صلابت دنبال خواهیم کرد.

