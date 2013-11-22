عباس قبادی در گفتگو با مهر، وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی را بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون انبار کالاهای اساسی پر است و این موضوع، پیامی به مذاکره کنندگان هسته‌ای با ایران است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، ذخایر گوشت، مرغ، برنج، روغن و گندم در سطح مناسبی قرار دارد و کشتی های حمل کالا به ایران نیز در حال تخلیه و یا بر روی آبها هستند. بر همین اساس، کالارسانی به بازار نیز به موقع صورت می گیرد و خوشبختانه در هیچ کالایی دچار کمبود نیستیم.

وی تصریح کرد: نتیجه مناسب بودن ذخایر کالاهای اساسی، آرامش در بازار است و عدم کمبود کالا خود نوعی اطمینان را به بازار و مردم می دهد که همواره می توانند کالا را در اختیار داشته و نگران نباشند.

به گفته قبادی، با کنترل دولت، نرخ کالاهای اساسی در بازار رو به کاهش است و امیدواریم که نرخ ها در سال جاری بدون تغییر باقی بماند.