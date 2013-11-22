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۱ آذر ۱۳۹۲، ۹:۵۶

معاون نعمت زاده به مهر اعلام کرد:

پیام ایران برای مذاکره کنندگان هسته‌ای/ انبار کالاهای اساسی پر است

پیام ایران برای مذاکره کنندگان هسته‌ای/ انبار کالاهای اساسی پر است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایران هیچگونه نگرانی از بابت تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خود ندارد، گفت: هم اکنون ذخایر این کالا در سطح بسیار مناسبی قرار دارد و این پیامی برای مذاکره کنندگان هسته ای است.

عباس قبادی در گفتگو با مهر، وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی را بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون انبار کالاهای اساسی پر است و این موضوع، پیامی به مذاکره کنندگان هسته‌ای با ایران است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، ذخایر گوشت، مرغ، برنج، روغن و گندم در سطح مناسبی قرار دارد و کشتی های حمل کالا به ایران نیز در حال تخلیه و یا بر روی آبها هستند. بر همین اساس، کالارسانی به بازار نیز به موقع صورت می گیرد و خوشبختانه در هیچ کالایی دچار کمبود نیستیم.

وی تصریح کرد: نتیجه مناسب بودن ذخایر کالاهای اساسی، آرامش در بازار است و عدم کمبود کالا خود نوعی اطمینان را به بازار و مردم می دهد که همواره می توانند کالا را در اختیار داشته و نگران نباشند.

به گفته قبادی، با کنترل دولت، نرخ کالاهای اساسی در بازار رو به کاهش است و امیدواریم که نرخ ها در سال جاری بدون تغییر باقی بماند.

کد مطلب 2179620

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