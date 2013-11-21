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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۴۵

محسن امین شهردار زنجان شد

محسن امین شهردار زنجان شد

زنجان - خبر گزاری مهر: طی حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محسن امین شهردار زنجان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم محسن امین بعنوان شهردار زنجان از سوی وزیر کشور صادر شد.

در این حکم آمده است: امیدواریم با استعانت از پروردگار یکتا و با در نظر گرفتن عدالت در رسیدگی به مناطق، مراقبت در انضباط مالی، مطالعه و بهره گیری از همه ظرفیت ها و کوشش در ایجاد محیط سالم شهری، نیل به اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات و مطالبات مقام معظم رهبری(( مدظله العالی)) و سیاستهای دولت تدبیر و امید میسر شود.

اعضای شورای شهر دور چهارم زنجان در نخستین جلسه خود محسن امین را با 10 رای در مقابل 3 یگانه به عنوان شهردار زنجان معرفی کردند تا جایگزین یگانه شهردار منتخب شورای دور سوم شود.

 

 

 

کد مطلب 2179623

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