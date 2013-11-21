محسن امین شهردار زنجان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم محسن امین بعنوان شهردار زنجان از سوی وزیر کشور صادر شد.



در این حکم آمده است: امیدواریم با استعانت از پروردگار یکتا و با در نظر گرفتن عدالت در رسیدگی به مناطق، مراقبت در انضباط مالی، مطالعه و بهره گیری از همه ظرفیت ها و کوشش در ایجاد محیط سالم شهری، نیل به اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات و مطالبات مقام معظم رهبری(( مدظله العالی)) و سیاستهای دولت تدبیر و امید میسر شود.

اعضای شورای شهر دور چهارم زنجان در نخستین جلسه خود محسن امین را با 10 رای در مقابل 3 یگانه به عنوان شهردار زنجان معرفی کردند تا جایگزین یگانه شهردار منتخب شورای دور سوم شود.