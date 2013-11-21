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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۰۰

شرافت به مهر خبر داد:

حوزه هنری قم مجموعه شعر "ناپرهیزی" را منتشر کرد

حوزه هنری قم مجموعه شعر "ناپرهیزی" را منتشر کرد

قم – خبرگزاری مهر: مسئول کانون آفرینش های ادبی حوزه هنری استان قم از انتشار مجموعه شعر ناپرهیزی نوشته شاعر قمی خبر داد.

محمد جواد شرافت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه شعر ناپرهیزی نوشته سید مهدی موسوی همزمان با هفته کتاب از سوی حوزه هنری استان قم منتشر شده و در روزهای آینده رونمایی می شود.

وی با بیان این که این مجموعه در قالب غزل سروده شده است، عنوان داشت: این شاعر جوان در مجموعه شعر ناپرهیزی درباره موضوعاتی چون دفاع مقدس، آئینی و اجتماعی شعر سروده است.    

به گفته مسئول کانون آفرینش های ادبی حوزه هنری استان قم "در سایه بیت النور" "امضایی در انتهای ریل" به ترتیب مجموعه اشعاری از شاعران جوان قم و اثر صدرالدین انصاری زاده از سوی حوزه هنری استان قم منتشر شده است.

شرافت با اشاره به برگزاری جلسه نقد و بررسی این مجموعه شعر طی روزهای آینده تصریح کرد: این 2 اثر در ستایش کریمه اهل بیت بوده و حائز جوایز ادبی کشوری نیز شده اند.

کد مطلب 2179624

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