دياليز صفاقي در بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس راه اندازي مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضا مسعودی گفت: نارسايي پيشرفته كليه از مسايل جدي و رو به رشد حوزه سلامت در جامعه است كه نياز به افزايش ارايه خدمات مناسب به بيماران مبتلا را مطرح مي کند.

مسعودي با اشاره به اينكه انجام مداخلات پزشكي و پرستاري مناسب در بيماران نارسايي كليوي بسيار حائز اهميت است، بیان داشت: براي حفظ عملكرد طبيعي بدن بيماري كه در مرحله نارسايي كليه است بايد عمل پيوند كليه انجام مي شود و در صورت عدم وجود شرايط پيوند كليه بيمار تحت دياليز قرار گيرد كه دياليز به دو صورت سرپايي بستري شده و هر بار حدود 3 الي 4 ساعت به وسيله دستگاه دياليز مواد زايد و آب اضافي از خون بيمار تصفيه شود.

وی افزود: اما در روش دياليز صفاقي مواد زائد از طريق پرده صفاق خود بدن بيمار ( غشايي در داخل شكم ) تصفيه مي شود.براي انجام اين نوع از دياليز كانتري در داخل صفاق و روي شكم بيمار تعبيه مي شود و به جز يك الي دو هفته اول كه محل كتتر نياز به پانسمان دارد و آموزشهاي روش انجام دياليز در منزل توسط پرستار ويژه دياليز صفاقي به او داده مي شود لزومي ندارد كه بيمار به بيمارستان مراجعه کند.

وي يادآور شد: دياليز صفاقي يكي از روش هاي درمان نارسايي كليه است كه به دليل تكنيك ساده و بسيار موثر آن در حال حاضر انتخاب اول دياليز در منزل به شمار مي رود . اين روش از دو دهه پيش ، رواج فزاينده اي يافته كه يكي ار دلايل اصلي آن ، سهولت كاربرد و قيمت پايين آن است. از سويي به دليل خاصيت مداوم و پيوسته آن ، وضعيت بيوشيمي و حجم مايعات مايعات بيمار ، ثابت است كه همين وضعيت انعطاف پذير،آن را به انتخاب اول بيماران تبديل کرده است.

رئيس بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس با اشاره به مزاياي اين روش اظهارداشت: انجام اين روش استقلال شخصي بيمار را بالا مي برد چرا كه نيازي به مراجعه به بيمارستان را ندارد و در منزل و يا محل كار قابل انجام است.همچنين بيمار محدوديت هاي غذايي كمتري داشته و از همه مهمتر اينكه حفظ باقيمانده عملكرد كليه در اين روش بهتر از روش همودياليز است.

بيشترين بيماران دياليزي در بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس خدمات مي گيرند

بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس با 150 بيمار دياليزي بيشترين خدمات دياليزي را به بيماران كليوي در هرمزگان ارايه مي دهد كه اين بيماران به علت نارسايي حاد و يا مزمن كليه به صورت هفته اي 2 الي 3 بار تحت دياليز قرار مي گيرند.

مدير خدمات پرستاري مركز آموزشي درماني شهيد محمدي بندرعباس در اين ارتباط گفت : بخش دياليز بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس قدمتي بيش از 25 سال دارد كه در حال حاضر با داشتن 21 دستگاه دياليز و 16 پرستار در سه شيفت صبح ، عصر و شب به بيماران دياليزي خدمات مي دهد.

محمد حاجي خاني گلچين افزود: بيماران دياليزي در استان هرمزگان افزايش قابل توجهي داشته اند كه در همين راستا به منظور رفاه حال بيماران افتتاح بخش هاي جديد دياليز دربيمارستان كودكان ، بيمارستان خليج فارس و راه اندازي شيفت چهارم بخش دياليز بيمارستان شهيد محمدي و راه اندازي دياليز صفاقي و فعال كردن بخش پيوند كليه گام هاي موثري در ارايه خدمات با كيفيت و كاهش آمار بيماران دياليزي برداشته شده است.

حاجي خاني يادآور شد: با توجه به بالا بودن هزينه انجام همودياليز و عوارضي كه اين روش از دياليز براي اين بيماران دارد برنامه ريزي جهت فعال کردن هر چه بيشتر دياليز صفاقي بسيار مورد تاكيد است.