محکومیت نقدی 8.3 میلیارد ریالی اصناف متخلف آذربایجان غربی

محمد اقوامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در این راستا 898 واحد صنفی به دلیل گرانفروشی به پرداخت جزای نقدی 2 میلیارد و 800 میلیون ریال محکوم شدند، افزود: همچنین با بررسی یک هزار و 230 فقره پرونده تخلفاتی عدم درج قیمت، واحدهای متخلف به پرداخت 751 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی با اشاره به اینکه 84 واحد متخلف به دلیل تقلب محکوم به پرداخت 4 میلیارد و 707 میلیون ریال جزای نقدی شدند، اظهار داشت: یک واحد توزیع سیمان نیز به دلیل گرانفروشی 24 تن سیمان به پرداخت بیش از 129 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی عدم درج قیمت کالا را بیشترین تخلفات صنفی کشف شده در استان اعلام و عنوان کرد: آمار پرونده های ارجاعی به تعزیرات حکومتی از ابتدای سالجاری تا کنون بالغ بر 30 درصد به دلیل افزایش تعداد واحدهای صنفی و ارائه کننده کالا و خدمات کاهش یافته است.

اقوامی قانونمدار شدن و تبعیت از قوانین مصوب نیز یکی از عوامل تاثیر گذار بر کاهش روند نزولی پرونده های تخلف در بخشهای مختلف است، اعلام کرد: از ابتدای سالجاری تا کنون بالغ بر 10 هزار و 300 پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان بخش کالا و خدمات، بهداشتی و درمانی و قاچاقا کالا و ارز، ادامه داد: در بخش کالا و خدمات میانگین رسیدگی به پرونده ها به 6 روز کاهش یافته که این آمار در بخش بهداشت و درمان 7 روز است.

وی مدت زمان رسیدگی به پرونده های ارجاعی قاچاق کالا و ارز با توجه به موقعیت ویژه و توانمندی دستگاه قضایی را 14 روز عنوان و اضافه کرد: امیدواریم با توجه به حساسیت موضوع قاچاق در استان مرزی آذربایجان غربی این میانگین نیز کاهش یابد.