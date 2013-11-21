ستاد مديريت بحران گیلان در صومعه سرا تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی ظهر پنجشنبه در اين نشست با قدرداني از تلاش هاي انجام گرفته براي خدمات رساني به مناطق سيل زده گيلان افزود: مسئولان باید بتوانند بيشتر از اين وضعيت برای کاهش مشکلات و خسارات مردم کوشا باشند.

وی همچنین با بيان اينکه امروز کساني موفق هستند كه بحران ها را به فرصت تبديل كنند، اظهار داشت: اگر قبل از بروز سوانح پيش بيني نشده زيرساخت ها فراهم باشد مشکلات کمتر مي شود.

استاندار گیلان گفت: اگر نگاه مديريتي به خوبي با تدبير به سمت پيشگيري از حوادث بيانجامد با بروز باراندگي ها نبايد اين مشکلات و خسارات وسيع بوجود آيد.

وی همچنین با تشكر از انعکاس مسائل و مشکلات مردم مناطق آب گرفته در رسانه ملي ومطبوعات افزود: در کنار بيان مشکلات از خدمات رساني به مردم به منظور ايجاد اميد و نشاط در جامعه گزارشات بيشتري ارائه شود.

نجفی اذعان داشت: ميزان برآورد خسارات سيل بزودي مشخص و در قالب نامه به معاونت نظارت راهبردي و سازمان هاي ملي و وزارتخانه هاي مربوطه براي جبران اعلام مي شود.

وي در ادامه تاکيد کرد: يکي از شاخص هاي ارزيابي از مديران گرفتن امکانات و بودجه ي بيشتر از سازمان ها و وزارتخانه هاي مربوطه است و در بحث سيل نيز همين مبناي ارزيابي وجود خواهد داشت.

استاندار گیلان با بيان اينکه اگر مقدور بود در تمام مناطق سيل زده حضور مي يافتم، گفت: مديران کل به نمايندگي از ستاد مديريت بحران با تقسيم کار در مناطق سيل زده حضور يابند.

وی افزود: مديران وضعيت بازسازي مناطق را بصورت مستمر به ستاد مديريت بحران گزارش دهند.

نجفي یادآورشد: با هدف تسهيل در بازسازي مناطق آسيب ديده برخي اختيارات به مديران براي تصميم گيري سريع تفويض مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست معاونان استاندار، فرمانداران رشت، فومن، شفت و صومعه سرا و مديران کل دستگاه هاي اجرايي در مورد آخرين وضعيت مناطق سيل زده گزارش دادند.