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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۱۸

حجت الاسلام کیاحیرتی:

مباحث اعتقادی در دانش آموزان مدارس صدرا قوی تر می شود

مباحث اعتقادی در دانش آموزان مدارس صدرا قوی تر می شود

کرج – خبرگزاری مهر: مسئول اعزام مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی شمال کرج گفت: ما تمام سعی امان این است که مباحث اعتقادی، توحید و نبوت و بحث های سیاسی را در بین دانش آموزان مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا قوی تر کنیم که در دومین دوره فارغ التحصیلی دانش آموزان مدارس صدرا در استان البرز نتایج خوبی به دست آمده است.

حجت‌الاسلام عبرالرضا کیاحیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به اهداف مطرح شده برای فارغ التحصیلان مدارس صدرا در دومین دوره فارغ التحصیلی این دانش آموختگان، استان البرز به نتایج خوبی رسید.

وی در ادامه اظهار داشت: هدف از وارد شدن در رشته های معارف اسلامی، تربیت دینی جوانان و ورودشان به دانشگاه و حوزه علمیه است.

کیاحیرتی تاکید کرد: در این 2 دوره کارهای تربیتی زیادی انجام پذیرفته است، و از آنجایی که تعلیم باید به صورت دائمی انجام پذیرد و نیاز به تزکیه دارد باید در این زمینه تلاش شود که دانش آموختگان در مقاطع بالاتر راه یابند و بتوانند به جامعه خدمت کنند.

مسئول اعزام مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی شمال کرج گفت: ضرورت تشکیل، تشکل فارغ التحصیلان علوم معارف اسلامی در استان ضروری است که نظارت نماینده استان به همراه برنامه ریزی و استفاده بهینه از نیروهای انسانی از ویژگی های تشکیل این تشکل خواهد بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید بتوانیم با تربیت نیروهای کارآمد در زمینه علوم و معارف اسلامی به جامعه خدمت کنیم.

کیاحیرتی یادآور شد: اگر بخواهیم به جامعه خدمت کنیم باید تفکر به طور صحیح را سرلوحه کار خود قرار دهیم و با ادامه تحصیلات در مقاطع بالاتر و همچنین در زمینه اخلاق و رفتار نمونه باشیم.

وی تاکید کرد: هدف و لازمه وارد شدن به رشته معارف اسلامی، تربیت دینی جوانان و ورودشان به دانشگاه و حوزه های علمیه است که فارغ التحصیلان این مدارس با ورود به مقاطع دانشگاهی باید شاخص‌های دینی را در خود داشته باشند.

وی در پایان گفت: بحث معارف و علوم اسلامی و توسعه این علوم از نظر کیفی مهمترین کار سازمان تبلیغات اسلامی است در همین راستا اقدام به برگزاری تشکل های فارغ التحصیلی علوم معارف اسلامی می کنیم.
 

کد مطلب 2179634

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