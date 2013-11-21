مباحث اعتقادی در دانش آموزان مدارس صدرا قوی تر می شود

حجت‌الاسلام عبرالرضا کیاحیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به اهداف مطرح شده برای فارغ التحصیلان مدارس صدرا در دومین دوره فارغ التحصیلی این دانش آموختگان، استان البرز به نتایج خوبی رسید.

وی در ادامه اظهار داشت: هدف از وارد شدن در رشته های معارف اسلامی، تربیت دینی جوانان و ورودشان به دانشگاه و حوزه علمیه است.

کیاحیرتی تاکید کرد: در این 2 دوره کارهای تربیتی زیادی انجام پذیرفته است، و از آنجایی که تعلیم باید به صورت دائمی انجام پذیرد و نیاز به تزکیه دارد باید در این زمینه تلاش شود که دانش آموختگان در مقاطع بالاتر راه یابند و بتوانند به جامعه خدمت کنند.

مسئول اعزام مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی شمال کرج گفت: ضرورت تشکیل، تشکل فارغ التحصیلان علوم معارف اسلامی در استان ضروری است که نظارت نماینده استان به همراه برنامه ریزی و استفاده بهینه از نیروهای انسانی از ویژگی های تشکیل این تشکل خواهد بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید بتوانیم با تربیت نیروهای کارآمد در زمینه علوم و معارف اسلامی به جامعه خدمت کنیم.



کیاحیرتی یادآور شد: اگر بخواهیم به جامعه خدمت کنیم باید تفکر به طور صحیح را سرلوحه کار خود قرار دهیم و با ادامه تحصیلات در مقاطع بالاتر و همچنین در زمینه اخلاق و رفتار نمونه باشیم.



وی تاکید کرد: هدف و لازمه وارد شدن به رشته معارف اسلامی، تربیت دینی جوانان و ورودشان به دانشگاه و حوزه های علمیه است که فارغ التحصیلان این مدارس با ورود به مقاطع دانشگاهی باید شاخص‌های دینی را در خود داشته باشند.



وی در پایان گفت: بحث معارف و علوم اسلامی و توسعه این علوم از نظر کیفی مهمترین کار سازمان تبلیغات اسلامی است در همین راستا اقدام به برگزاری تشکل های فارغ التحصیلی علوم معارف اسلامی می کنیم.

