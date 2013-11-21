نقش كتابداران در افزايش سرانه مطالعه و ترويج فرهنگ كتابخواني بي بديل است

به گزارش خبرنگار مهر، ارشاد استعدادي پيش از ظهر پنج شنبه در گرد همايي كتابداران استان همدان به مناسبت هفته كتاب در سالن اجتماعات نمايشگاه همدان اظهار داشت: تلاش و زحمت كتابداران در جامعه آن طور كه بايد براي همه آشكار نشده است.

وي با بيان اينكه كتابدران نقش بي بديلي در افزايش سرانه مطالعه و ترويج فرهنگ كتاب خواني در جامعه دارند، افزود: نقش كتابداران با افزايش كتاب هاي ديجيتالي و ديداري و يا كتابخانه هاي هوشمند نه تنها كاسته نشده بلكه حساستر و ويژه شده است.

مدير كل كتابخانه هاي استان همدان با اشاره به اينكه خدمات كتابداران با هوشمند شدن كتابخانه ها نوين تر مي شود،بيان داشت: فعاليت كتابداران بايد عالمانه و آگاهانه تر شده تا نهضت مطالعه مفيد را به معناي واقعي تحقق ببخشند.

استعدادي ادامه داد: حذف كتاب هاي چاپي و ارتقاء سطح دنياي مجازي وظيفه كتابدار از لحاظ فيزيكي كاهش پيدا نمي كند.

كتابداران كليد دار امر تحقق كتابخواني در جامعه هستند

وي با بيان اينكه كتابداران كليد دار تحقق امر كتاب خواني در جامعه هستند،ابراز داشت: آنهايي كه دغدغه مطالعه دارند بايد نسبت به موضوع كتاب و كتاب خواني تلاش بيشتري را انجام دهند.

مدير كل كتابخانه هاي استان همدان با اشاره به اينكه وظيفه كتابدار به كتاب مانند معلم به بيسواد است، گفت: هفته كتاب بهانه اي بوده براي توجه بيشتر به مقوله كتاب و كتابداري و وظيفه كتابدارن و هدف ترويج فرهنگ كتاب خواني بايد هميشه مد نظر مسئولين باشد.

استعدادي در ادامه عنوان داشت: مدارس براي تبيين جايگاه كتاب در بين دانش آموزان بايد نقش كتابدار را براي آنها تبيين كنند.

و ي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد اينكه عزت كتابدار به اندازه عزت و شان كتاب در جامعه است، ابراز داشت: كتابدار بايد در كتابخانه نقش معلمي داشته و براي محيط كتاب خانه قداست قايل باشد.

مدير كل كتابخانه هاي استان همدان با اشاره به فعاليت كتابداران جوان در كتاب خانه هاي استان همدان اظهار داشت: كتاب خانه هاي استان همدان در اجرايي شدن مصوبات و فرهنگي شدن آنها نسبت به سال گذشته رشد 18 درصدي داشته است.

استعدادي با تاكيد بر اينكه كتابدار بايد وظيفه خود را رسالتي نگاه كند، بيان داشت: از ابتداي سال تا 15 مهر ماه بيش از 70 هزار جلد كتاب در ايستگاه هاي مطالعه استان برداشت شده است.

در پايان مراسم از چهار تن از كتابداران نمونه استان كه در راستاي حفظ و اعتلاي فرهنگ كتاب و كتاب خواني فعال هستند تجليل شد.