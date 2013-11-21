تعامل سمن ها و رسانه های البرز ضروری است/ تصویب چند طرح جدید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پسندیده پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه با انجمن پایشگران محیط زیست استان البرز با اشاره به اهداف سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: یکی از اهداف و سیاستگذاری های محیط زیست فعال کردن نهادها و تشکل های مردم نهاد است و بر این اساس باید تنوع حیطه فعالیت سمن ها بر اساس دانش و نوع عملکرد آنها انجام شود.



وی افزود: بر اساس عرصه های فعالیت مختلف انسان ها و سمن ها ما درصدد آموزش، اصول، مقررات و ضوابط حوزه محیط زیست هستیم و در این زمینه ساماندهی و آموزش به مسئولان تشکل ها نخستین گام محسوب می شود.



پسندیده در ادامه انجمن پایشگران محیط زیست (پاما) را از جمله سمن های فعال در سطح استان البرز اعلام کرد و اظهار داشت: لازم است اتحادیه ای برای سمن ها ایجاد کنیم که از ظرفیت و توانمندی های یکدیگر استفاده کنند.

برای استفاده از ظرفیت سمن از یکدیگر اتحادیه ایجاد کنیم



مدیرکل حفاظت محیط زیست همچنین به لزوم ارتباط و تعامل تشکل های محیط زیست با رسانه ها تاکید کرد و گفت: با توجه به نقش تاثیرگذار سمن ها و نهادهای غیر دولتی در ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست باید تلاش کنیم فعالیت این تشکل ها از طریق رسانه ها در جامعه منعکس شود.

وی بادآور شد: دسترسی همگانی به تعاملات شورای اطلاع رسانی استان با تشکل های مردم نهاد، رسانه های محلی و شبکه ملی در این زمینه موثر است.



در این جلسه از میان سه طرح پبشنهادی نماینده انجمن پاما، طرح مدیریت پسماند در اولویت قرار گرفت. همچنین طرح آموزش برای جوامع محلی (اقشار تاثیرگذار بر حفظ تنوع زیستی طالقان) و طرح آموزش مدارس به صورت شیوه های جدید و خلاقانه آموزش به تصویب رسید.



ایجاد پکیج کامل شامل بازی بازیافت، نمایش فیلم( انیمیشن مرتبط) و مشارکت آموزشی کودکان در کارهای گروهی از دیگر موار مطرح شده در این جلسه بود.