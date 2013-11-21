برتری تيم واليبال شهرداري ملکان در خانه شهرداري اورميه

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربي تيم واليبال شهرداري ملکان پنج شنبه با اعلام این خبر افزود: اين مسابقه از هفته چهارم دسته يک واليبال کشور و به ميزباني اورميه برگزار شد که در اين مسابقه تيم شهرداري ملکان توانست با نتایج 27 بر 25، 25 بر 22 و 26 بر 24 حريف را در سه گیم شکست دهد.

موذن زاده در تشريح شرايط بازي و کارکرد بازيکنان خود در اين بازي گفت: در اين بازي درخشش فوق العاده بازي کنان ملي پوش مهدي هادي و وحيد صادقي، اسپکهاي محمدرضا اکبرزاده، دفاع هاي مناسب فرزين رضوي و فرهاد ميرزايي، با دريافتهاي عالي وحيد مصدق و ميدان داري پاسور تيم بهزاد صادقي، زمينه را براي اين برد شيرني فراهم کرد.

موذن زاده کادر رهبري تيم بخصوص حضور حسين قنبري به عنوان کادر فني و سيد عبدالله موسويان به عنوان سرپرست را در دستيابي به اين برد مفيد ارزيابي کرد.

اين فعال عرصه ورزش کشور با اشاره به سابقه واليبالي اروميه گفت: شهرداري ملکان در واقع در مهد و پايتحت واليبال ايران و با بازيکنان بومي خود شهرستان ملکان توانست در مقابل اين تيم داشته هاي جوانان و بازيکنان خود را به منصه ظهور برساند.

تيم واليبال شهرداري ملکان به عنوان تنها تيم حاضر در ليگ دسته اول واليبال کشور از آذربايجان شرقي پس از صعود به اين مرحله از مسابقات توانست با همکاري و همراي شوراي شهر و شهرداري شهر ملکان در اين دوره از مسابقات شرکت کند.

به نظر مي رسد با توجه به پايه گذاري تيم براساس بازيکنان و استعدادهاي بومي در صورت حمايت، اين تيم نوپا نه تنها مي تواند پله هاي ترقي را هرچه سريع تر براي حضور در مرحله هاي بعدي مسابقات طي کرده و براي استان و کشور افتخار آفريني کند بلکه در تربيت نيروهاي جوان و مستعد براي تيم ملي و پشتوانه بودن براي آن نيز موثر واقع شود.

