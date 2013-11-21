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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۳۰

سردار واعظی خبر داد:

یک تن و 350 کیلوگرم مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

یک تن و 350 کیلوگرم مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف یک تن و 350 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان طی 48 ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع مواد مخدر مکشوفه 765  کیلو گرم مرفین، 582 کیلوگرم تریاک و 3 کیلوگرم کراک بوده است.

وی با بیان اینکه این مواد طی هفت مرحله عملیات کشف شده است، افزود: در این عملیات ها تعداد 15 دستگاه خودرو و 20 دستگاه گوشی تلفن همراه  توقیف شده است.

سردار واعظی بیان داشت: در این عملیات ها تعداد 20 نفر قاچاقچی دستگیر شده اند و به مقامات قضائی تحویل شده اند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از متلاشی شدن هفت باند بزرگ توزیع مواد مخدر صنعتی  و غیر صنعتی در استان خبر داد و گفت: این باندها بیشتر در ورودی استان بوده است.

وی مجموع کشفیات استان از ابتدای امسال را 20 تن اعلام کرد و افزود: این میزان کشفیات نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

سردار واعظی تصریح کرد: مامورین انتظامی استان و به خصوص پلیس مبارزه با مواد مخدر در راستای مبارزه با سوداگران مرگ و جلو گیری از ورود و توزیع مواد مخدر از هیج کوششی دریغ نخواهند کرد  و با عزمی راسخ با کسانی که بخواهند موجبات از هم پاشیدگی خانواده ها را برای شهروندان فراهم کنند قاطعانه برخورد می کنند.

کد مطلب 2179650

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