یک تن و 350 کیلوگرم مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع مواد مخدر مکشوفه 765 کیلو گرم مرفین، 582 کیلوگرم تریاک و 3 کیلوگرم کراک بوده است.

وی با بیان اینکه این مواد طی هفت مرحله عملیات کشف شده است، افزود: در این عملیات ها تعداد 15 دستگاه خودرو و 20 دستگاه گوشی تلفن همراه توقیف شده است.

سردار واعظی بیان داشت: در این عملیات ها تعداد 20 نفر قاچاقچی دستگیر شده اند و به مقامات قضائی تحویل شده اند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از متلاشی شدن هفت باند بزرگ توزیع مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی در استان خبر داد و گفت: این باندها بیشتر در ورودی استان بوده است.

وی مجموع کشفیات استان از ابتدای امسال را 20 تن اعلام کرد و افزود: این میزان کشفیات نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

سردار واعظی تصریح کرد: مامورین انتظامی استان و به خصوص پلیس مبارزه با مواد مخدر در راستای مبارزه با سوداگران مرگ و جلو گیری از ورود و توزیع مواد مخدر از هیج کوششی دریغ نخواهند کرد و با عزمی راسخ با کسانی که بخواهند موجبات از هم پاشیدگی خانواده ها را برای شهروندان فراهم کنند قاطعانه برخورد می کنند.