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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۴۰

برگزاری اجلاس مشترک بازرگانان ایران و ترکیه در استانبول

برگزاری اجلاس مشترک بازرگانان ایران و ترکیه در استانبول

تبریز – خبرگزاری مهر: قائم مقام سازمان صنعت و معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی از برگزاری اجلاس مشترک ایران و ترکیه در استانبول خبر داد و گفت: براساس توافق روسای اتاق های بازرگانی و شورای مشترک دو کشور ایران و ترکیه فراخوان شرکت در این اجلاس اعلام شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، غلامعلی راستی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران ادامه داد: در راستای توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی و نیز افزایش حجم مبادلات تجاری، اجلاس مشترک بازرگانی ایران و ترکیه از تاریخ 19 تا 22 آذر ماه سال جاری در شهرستان استانبول برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این همایش فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و بازرگانان به تبادل اطلاعات، بررسی موانع و بهره گیری از پتانسل های تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک در پانل های تخصصی و همایش عمومی و نیز دیدارهای دو جانبه خواهند پرداخت.

راستی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاقه مند شرکت در اجلاس فوق هستند خواست جهت دریافت فرم فراخوان به نشریات محلی آذربایجان شرقی مراجعه کنند.

قائم مقام سازمان صنعت و معدن و تجارت استان یادآور شد: با توجه به محدودیت تعداد افراد هیئت اعزامی، اولویت بر اساس تاریخ ثبت نام خواهد بود و تاریخ شروع ثبت نام از زمان انتشار فراخوان و مهلت آن تا هشت آذر ماه سال جاری است.

راستی زمینه های کاری اجلاس را انرژی صنایع پتروشیمی و برق، بازرگانی عمومی تجارت مرزی و فاینانس، حمل و نقل ترانزیت، لجستیک و گمرک، توریسم گردشگری سلامت و تجهیزات پزشکی، صنایع فلزی و معادن، صنایع خوروسازی و قطعات خودرو، سرمایه گذاری، کشاورزی تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی و رسانه و تبلیغات عنوان کرد.
 

کد مطلب 2179652

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