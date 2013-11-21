پژوهش محوری در جامعه، نیازمند هدف گذاری بلند مدت است/ پژوهشگران برتر ملارد تجلیل می شوند

اکبر طارمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه کمیته ستاد پژوهش در این شهرستان، اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی برای پیشرفت و توسعه جوامع در دنیای امروز، دستیابی به علوم نوین و بومی سازی آن است که به طور قطع تحقیق و پژوهش کلیدی ترین راهکار تحقق این امر خواهد بود.

این مسئول بر ضرورت نهادینه سازی فرهنگ تحقیق و پژوهش در نسل جوان و محصل کشور تاکید کرد و ادامه داد: هر کشوری که خواهان پیشرفت و تعالی در حوزه های مختلف عملی، صنعتی، اقتصادی و... است باید بسترهای مناسب برای امور تحقیقاتی را فراهم کند، پایه ای ترین بستر برای تحقق این امر نیز مدارس و مراکز آموزشی هستند چراکه می توان با آشنا سازی دانش آموزان به مولفه های تحقیق و پژوهش، زمینه را برای تربیت و پرورش محققانی برجسته و تاثیرگذار ایجاد کرد.

پژوهش محوری در جامعه، نیازمند هدف گذاریهای بلند و کوتاه مدت است

وی عنوان کرد: به همین منظور نیز 25 آذرماه به نام روز پژوهش نامگذاری شده است تا با توجه بیشتر مسئولان به این مقوله، زمینه های لازم برای تمرکز بیشتر بر پژوهش محوری در حوزه های مختلف آموزش، صنعت، اقتصاد، فرهنگ و... فراهم شود.

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری ملارد، پژوهش را مقوله ای مرتبط با تمام ایام سال دانست و متذکر شد: برای برای اشاعه فرهنگ پژوهش و تحقیق در بین اقشار مختلف جامعه و ایجاد بستر و انگیزه لازم برای ورود به مباحث پژوهشی در میان دانش آموزان و دانشجویان، باید هدف گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت در کنار یکدیگر و به طور موازی صورت گیرد.

طرح های پژوهشی باید بر اساس واقعیتهای ملموس جامعه باشد

به گفته طارمی، طرح ها و برنامه در این حوزه باید بر اساس واقعیتهای ملموس جامعه بوده و برای شهرستان ملارد بازده عملی و کاربردی داشته باشد.

این مسئول اضافه کرد: جلسه کمیته ستاد پژوهش شهرستان ملارد نیز با حضور نمایندگانی از دانشگاهها و دستگاههای عضو این ستاد برگزار شد که طی آن علاوه بر شرح وظابف هر کدام از اعضا، نحوه برگزاری کارگاههای پژوهشی با محوریت هر کدام از دستگاههای علمی، آموزشی و پژوهشی سطح شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

نواختن زنگ پژوهش در مدارس ملارد/ پژوهشگران برتر تجلیل می شوند

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری ملارد گفت: برنامه های متعددی همچون برپائی همایش شهرستانی، نواختن زنگ پژوهش در مدارس، تجلیل از طرح های پژوهشی و پژوهشگران برتر به مناسبت هفته پژوهش در ملارد در نظر گرفته شده است که با تبادل نظر میان اعضا، تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه ها اندیشیده شد، همچنین فضاسازی معابر و ادارات با هدف ایجاد علاقمندی برای ورود به مقوله پژوهش و حضور روسای ادارات در نشست های مربوط به پژوهش از دیگر مصوبات جلسه کمیته ستاد پژوهش ملارد است.

وی، ایجاد حلقه اتصال بین مراکز صنعتی و پژوهشگران، توزیع کتابهایی درباره پژوهش با بیان ساده و روان و هدف گذاری برای حضور پژوهشگران شهرستان ملارد در عرصه های کشوری و بین المللی را از دیگر موارد قابل بررسی و پیگیری در این رابطه برشمرد.