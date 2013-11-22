دانشجوی حادثه دیده دانشگاه تهران از بیمارستان مرخص شد

دکترعلی رضا وجهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ماریه جعفری دانشجوی حادثه دیده دانشگاه تهران گفت: ماریه جعفری دانشجوی حادثه دیده دانشگاه تهران هفته جاری از بیمارستان مرخص شد.

وی حال عمومی این دانشجو را خوب توصیف کرد و ادامه داد: درحال حاضر ماریه جعفری به همراه خانواده خود در آپارتمانی که دانشگاه در اختیار وی قرار داده مستقر است.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران یادآورشد: آپارتمان محل استقرار این دانشجوی حادثه دیده دانشگاه تهران از نظر بهداشتی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و سعی شده تمام موارد بهداشتی رعایت شود و آپارتمان مذکور به لوازم مورد نیاز وی از جمله تخت مواج تجهیز خواهد شد.

وی ادامه داد: مقررشده بود برای تعویض پانسمان هر دو روز یک بار وی با آمبولانس دانشگاه به بیمارستان منتقل شود که تسهیلاتی فراهم شد که به جای مراجعه وی به بیمارستان تعویض پانسمان وی درخانه انجام گیرد.

وجهی افزود: همچنین وی مرخصی تحصیلی بدون سنوات می گیرد تا در کمیسیون موارد خاص دانشگاه بررسی و در صورت امکان با آن موافقت شود.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران درباره هزینه های درمانی گفت: هزینه‌های درمانی را بیمه پرداخت خواهد کرد اما با توجه به این مساله که زمان پرداخت هزینه‌ها توسط بیمه به موقع نخواهد بود برای همین تمام هزینه ها توسط دانشگاه پرداخت می شود تا زمانی که بیمه هزینه ها را پرداخت کند.

وجهی درباره مقصر این تصادف نیز گفت: راننده اتوبوس که این حادثه را به وجود آورده کارمند دانشگاه نیست پیمانکاری است که دانشگاه با وی قرار دارد در هر تصادفی بیشتر راننده مقصر است اما اینکه چند درصد راننده و یا دانشجو مقصر بوده اند را باید پلیس مشخص کند.

به گزارش مهر، روز دوم مهرماه، ماریه جعفری دانشجوی بوکانی که در رشته الهیات مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران تحصیل می کند، از سرویس دانشگاه پیاده می شود. درب عقب اتوبوس دچار اشکال فنی بود و فقط یکی از درها باز می شد، به محض پیاده شدن ماریه، در بسته می شود و چادر او لای درب اتوبوس گیر می کند و اتوبوس از روی پای وی رد می شود.