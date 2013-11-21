اسلام قلب اروپا را تسخير كرده است/ هراس مستكبرين از رشد اسلامگرايي در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز حجت الاسلام سيد محسن محمودي كه به مناسبت هفتمين روز شهادت سيد و سالار شهيدان در ميان عزاداران حسيني سخن مي گفت با تشريح تفسير سوره شمس اظهار داشت: در سوره شمس، منظور از شمس وجود نوراني نبي مكرم اسلام(ص) مي باشد كه باعث درخشان شدن نور اسلام در اقصي نقاط جهان شده است.



رييس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي شهرستانهاي استان تهران افزود: منظور از قمر نيز در آيه والقمر اذا طلحا، وجود اميرالمومنين علي بن ابي طالب و اهل بيت عصمت و طهارت است كه زماني كه چراغ نبوت خاموش شد، نور امامت زمينه ساز هدايت انسانها گرديد.



وي ادامه داد: منظور از نهار در آيه والنهار اذا جلها نيز آن است كه روزي فرا مي رسد كه عالم درخشان مي شود و آن روز موعد ظهور وليعصر(عج) خواهد بود كه به تمامي ظلمت ها و تاريكي ها پايان خواهد داد.



بني اميه هاي زمان همواره با اسلام ناب محمدي در ستيز هستند



محمودي اضافه كرد: از زمان صدر اسلام تاكنون بني اميه هاي زمان سعي داشتند تا نور اسلام را خاموش كنند و در اين راه از تمامي ابزارها و شيوه ها استفاده كردند اما به بركت وجود نبي مكرم اسلام و اهل بيت عصمت و طهارت هر روز بر نورانيت اسلام افزوده مي شود.



اين مسئول يادآور شد: عزاداری امام حسین(ع) مایه برکت در نظام اسلامی است و اگر امروز کشور ما در اوج عزت و اقتدار قرار دارد به برکت عزاداری اهل بیت است و بايد توجه داشت كه عزاداری امام حسین(ع) تعظیم شعائر الهی است و شیعیان به عنوان ادامه دهنده راه شهدای کربلا همواره باید در پاسداشت این حماسه عظیم همت کنند.



امام جمعه موقت ورامين تأكيد كرد: اگر این کشور در 35 سال گذشته به روی پای خود ایستاده به برکت خون مطهر شهدای کربلا و همین عزاداری و بزرگداشت حادثه عاشوراست.



وي عنوان داشت: اگر می‌بینیم که بر گرامیداشت و بزرگداشت مراسم حسینی تأکید می‌شود، به آن علت است که زنده بودن جریان محرم باعث زنده بودن جریان زندگی در خانواده و جامعه می‌شود و اگر جامعه با فرهنگ حسینی عجین شود، رشد فضائل و حل تمام مشکلات جامعه را به دنبال خواهد داشت.



عضو شوراي فرهنگ عمومي ورامين سپس به گسترش اسلام در اقصي نقاط جهان اشاره كرد و بيان داشت:‌ امروز اسلام قلب اروپا را تسخير كرده است و امروز شاهد هستيم كه در خيابانهاي نيويورك و لندن مراسم عزاداري سيد و سالار شهيدان برگزار مي شود و دسته هاي عزاداري به خيابانها مي آيند.



محمودي افزود: استكبار جهاني تلاش مي كند تا اسلام ناب محمدي در جهان رشد پيدا نكند و بدين منظور به دنبال ترويج اسلام آمريكايي و وهابيت هستند.



ابرقدرتهاي زورگو از اشاعه اسلام در هراس هستند



رييس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي شهرستانهاي استان تهران ادامه داد: امروز كشورهاي اروپايي و آمريكا براي مقابله با مقاومت اسلامي از شهروندان خود به سوريه اعزام مي كنند و اين امر ناشي از ترس ابرقدرتها از اشاعه اسلام است.



وي اضافه كرد: امروز شيعيان حتي در كشورهاي اسلامي دچار غربت هستند و در برگزاري عزاداري سيدالشهدا دچار مشكل مي باشند و دست استكبار اجازه چشيدن طعم عدالت و حق و حقيقت را نمي دهد.



اين مسئول در پايان تأكيد كرد:‌ اگر آن روز عده ای راه را بر امام حسین(ع) بستند و بر اصحاب و یاران این امام ستم کردند، امروز نیز استکبار جهانی با عناوینی نظیر حقوق بشر و دموکراسی به مردم مظلوم جهان زورگویی می کند.

