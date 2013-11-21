سید مهدی آخشیک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌هایی متناسب با هفته کتاب و کتاب خوانی در شهرستان اشاره کرد و گفت: باید با اجرای برنامه های مختلف، جایگاه کتاب و فرهنگ مطالعه از سنین کودکی شناخته شود.

وی یکی دیگر از فعالیتهای اداره کتابخانه های عمومی ملایر در این هفته را معرفی جایگاه کتابخوانی در بین روستاییان و ارائه خدمات کتابخانه های عمومی و روستایی عنوان کرد و افزود: بروشورهایی در این زمینه به چاپ رسیده و در اختیار مردم قرار گرفته است که خدمات شهری و روستایی در زمینه کتابخوانی به آنها معرفی شده است.

سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملایر اظهار داشت: دیدار با امام جمعه ملایر و تجلیل از خادمین برتر عرصه کتاب، از برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی در ملایر است.

وی ادامه داد: قصه‌گویی و نقاشی ویژه کودکان، بازدید از کتابخانه‌ها، مهد کودک و مدارس برای آشنایی هر چه بیشتر اقشار پایه با کتاب و کتابخوانی، کلاس روخوانی و روان خوانی قرآن کریم، عیادت از کودکان بستری در بیمارستان مهر ملایر از دیگر برنامه‌های این هفته است.

شهرستان ملایر دارای ۱۶ کتابخانه نهادی است

آخشیک تصریح کرد: شهرستان ملایر دارای ۱۶ کتابخانه نهادی، یک کتابخانه مشارکتی و یک کتابخانه خیّرساز است که جمعاً ۱۵۱ هزار نسخه کتاب دارد..

سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملایر به عضویت رایگان مردم در کتابخانه‌ها اشاره کرد و عنوان کرد: در این شهرستان ۹ هزار عضو فعال وجود دارد که در این هفته رشد چشمگیری را شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه کوچک‌ترین عضو کتابخانه‌های شهرستان ملایر دختر یک ساله است که دارای کتابخانه‌‌ی شخصی با ۱۰۰ جلد کتاب است، ادامه داد: مسن ترین عضو کتابخانه های ملایر آقای مهرآرا با ۶۵ سال سن است.

آخشیک با اشاره به اینکه فرد باسواد کسی نیست که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد، بیان داشت: فرد باسواد کسی است که بتواند یک کتاب و یک مقاله را بخواند و توانایی و قدرت نقد و تحلیل آن را داشته باشد.

وی افزود: تلاش ما در کتابخانه‌ها این است که بتوانیم پله پله رشد و سواد فکری را در شهروندان ارتقا دهیم و ایستگاه های مطالعه یکی از بسترهای بسیار خوب در این امر است.

آخشیک در پایان کتابخانه‌ها را یاری‌گر مدارس و دانشگاه‌ها برشمرد و افزود: امیدواریم روزی فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین مردم نهادینه شود.