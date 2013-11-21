امر به معروف و نهي از منكر يك وظيفه اجتماعي است/ گزينه بسيجِ ما هم روي ميز است

به گزارش خبرگزاری مهر از قم، آيت الله العظمی ناصر مكارم شيرازي صبح پنج‌شنبه در دیدار سردار نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين و حجت الاسلام تويسركاني نماينده ولي فقيه در بسيج با وی که در آستانه هفته بسيج در دفتر این مرجع تقلید انجام شد، اجتماع عظيم فرماندهان بسيج در مصلي تهران را مايه اميد ملت دانسته و اظهار داشت: اينكه بسيج از شكل يك مجموعه نظامي و دفاعي فراتر رفته و با كارايي بالا در عرصه‌هاي مختلف فعاليت مي‌كند خبر بسيار خوبي است.

وی در تغيير ديد مردم نسبت به بسيج تاكيد نموده و خاطرنشان كرد: امروز ذهنيت مردم درباره بسيج، جوانان جان بر كف و آماده مبارزه با دشمن است كه مي‌طلبد با اطلاع رساني مناسب پيرامون ساير فعاليت‌هاي بسيجيان در عرصه‌هاي تربيتي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي اقدام شود تا ديد مردم با پيگيري و ارائه نمونه ها تغيير پيدا كند.

استاد برجسته حوزه با اشاره به فعاليت‌هاي بسيج در امر به معروف و نهي از منكر ادامه داد: در امر به معروف و نهي از منكر بايد آموزش كامل داده شود تا افراد نادان و مغرض نتوانند امر به معروف و نهي از منكر را خشونت معرفي كنند چرا كه امر به معروف و نهي از منكر در واقع هدايت محبت آميز و مودبانه است و قرآن نيز تاكيد نموده تا جايي كه مي‌گويد در مقابل خشونت‌ها نيز محبت كنيد.

احساس وظيفه عمومي براي امر به معروف و نهي از منكر ضروری است

وی با اشاره به داستان امام حسن(عليه السلام) و مرد شامي كه با برخورد محبت آميز حضرت منقلب شده و 180 درجه در يك جلسه تغيير كرد، بيان نمود: با امر به معروف و نهي از منكر دوستانه و با مقابله به ضد و بكارگيري محبت در مقابل خشونت مي‌توان دستاوردهاي بي نظيري را شاهد بود.

آيت الله مكارم شيرازي، احساس وظيفه عمومي براي امر به معروف و نهي از منكر را ضروري دانسته و تاكيد كرد: امر به معروف و نهي از منكر قبل از اينكه يك وظيفه شرعي باشد يك وظيفه اجتماعي است همانطور كه اگر مغازه‌اي در يك بازار آتش بگيرد همه بايد آن را خاموش كنند تا ساير مغازه‌ها نابود نشود و مفاسد اجتماعي نيز همين طور هستند.

وی لزوم آموزش‌هاي نظامي و دفاعي در كنار ساير آموزش‌ها به صورت كلاسيك براي بسيجيان را يادآور شد و افزود: دشمنان مي‌گويند همه گزينه‌ها روي ميز است و ما هم در مقابل، گزينه‌هاي بسيج، سپاه و ارتش و ... را روي ميز داريم.

صدا و سيما بايد خيلي بيشتر از اين در مورد بسيج كار كند

این مفسر قران کریم به اهميت آموزش‌هاي عقيدتي براي بسيجيان اشاره نموده و تاكيد كرد: اعتقادات ما را از دشمنان جدا مي‌كند، كه بسيجيان با اعتقاد به معاد و شهادت، جان بر كف مي‌شوند و اين سلاح منحصر به جبهه اسلام است و سربازان آنها مبتلا به جنون شده، خودكشي يا فرار مي‌كنند كه در طول 8 سال دفاع مقدس يك بسيجي هم اين طور نشد و اين سلاح فقط در زرادخانه هاي ما وجود دارد.

وی انتشار نشريات غني و با كيفيت براي بسيج را ضروري دانسته و گفت: صدا و سيما بايد خيلي بيشتر از اين درباره بسيج سرمايه گذاري و كار كند.

علوم انساني بايد به صورت كامل اسلامي شود

آیت الله مکارم شیرازی با بيان اينكه علوم انساني بايد به صورت كامل اسلامي شود اظهار داشت: در كتاب جامعه شناسي طاغوت پهلوي يك صفحه درباره مذهب وجود داشت كه با پيش فرض هاي خود، واقعيت مذهب را انكار و باعث آتش زدن به همه اعتقادات مي شد.

وی اسلامي شدن كتب علوم انساني در رشته هاي مختلف را مهم دانسته و تاكيد كرد: بدون اسلامي شدن زير ساخت ها، نظام اسلامي به وجود نمي آيد چرا كه نظام اسلامي روبناي آن زير ساخت است.

مرجع تقلید شیعیان در ادامه افزود: مردم با شنيدن اخبار بسيج احساس آرامش كرده كه داراي يك تكيه گاه محكم در سايه اسلام شدند.

فعالیت 200 هزار حلقه تربيتي بسيجيان در کشور

در ابتداي اين ديدار سردار نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين به تشريح برخي فعاليت هاي بسيج در زمينه نظام تربيتي صالحين، امر و نهي، فعاليت هاي ويژه بسيج در اقتصاد مقاومتي و خلق حماسه اقتصادي، تلاش بسيجيان براي استحكام ساخت دروني نظام و اسلامي كردن علوم انساني پرداخت.

سردار محمدرضا نقدی خاطر نشان كرد: هم اكنون 200 هزار حلقه تربيتي بسيجيان در سراسر كشور تحت اشراف 11 هزار مربي، 1000 سرمربي و اساتيد سرمربيان كه تحت اشراف نمايندگان ولي فقيه، ائمه جمعه و جماعات و روساي حوزه هاي علميه در سراسر كشور فعاليت مي‌كنند.

وی ورود امام جماعت مساجد را به فعاليت هاي بسيج ضروري دانسته و تاكيد كرد: پايگاه بسيج ايده آل در مساجد، پايگاهي است كه امام جماعت فرمانده پايگاه بوده و حلقات صالحين را تقويت كند و سازمان بسيج نيز در حال حركت به اين سمت است.

در پايان اين ديدار رمان يوسف پيامبر شامل سريال يوسف پيامبر اثر فرج الله سلحشور كه به قلم سيده فاطمه موسوي نگاشته شده است همراه با چفيه بسيجي توسط سردار نقدي به آيت الله العظمي مكارم شيرازي اهدا شد.