رکورد سرعت بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جودی ظهر پنجشنبه در مراسم تقدیر از دستگاه‌های اجرایی و یاری‌رسان استان قزوین در بازسازی مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی که در سالن اجتماعات باقرالعلوم (ع) استانداری قزوین برگزار شد، اظهارداشت: در زلزله ارسباران در کمتر از سه ماه، 12 هزار واحد مسکونی و بیش از 12 هزار اتاق چند منظوره و 11 هزار 500 فضای دامی آماده و در منطقه مستقر شد و قبل از آغاز فصل سرما در اختیار مردم قرار گرفت که رکورد بی سابقه ای بود که در کشور اتفاق افتاد که این امر در سایه همدلی و همراهی مسئولان و مردم منطقه محقق شد.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شهریور و مهر ماه سال گذشته که در اوج شرایط بحران اقتصادی بودیم قیمت ارز هر روز 20 تا 30 درصد در بازار متغیر بود و قیمت مصالح نیز با این شرایط در حال تغییر بود که مشکلاتی ایجاد کرده بود.



این مسئول بیان کرد: بازسازی سریع واحدهای آسیب دیده در مناطق زلزله زده ورزقان با توجه به سردسیر بودن این منطقه نیازمند برنامه ریزی های مقطعی و روزانه بود که در این راستا با برنامه ریزی های روزانه کارهای عملیاتی صورت می گرفت.

جودی تصریح کرد: مستندسازی در این گونه تصمیم‌گیری‌ها می تواند در تقویت مدیریت بحران هم نقش مهمی ایفا کند.



وی ادامه داد: با توجه به زلزله خیز بودن کشور و بروز زلزله های متعدد باید ترتیبی اتخاذ شود تا مردم به هنگام مواجه با این رویداد آمادگی لازم را داشته باشند.



مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه کرد: ساخت 11 هزار و 500 واحد فضای دامی از دیگر کارهای بزرگ صورت گرفته در این منطقه است که با توجه به اینکه معیشت بیشتر این منطقه از دامداری تامین می شد توانستیم با این اقدام بخشی از نگرانی مردم زلزله زده را برطرف کنیم.



این مسئول اظهارداشت: اگر فضا برای نگهداری دام‌ها آماده نمی‌شد روستائیان ناچار بودند دام‌های خود را بفروشند که بازسازی این فضاها موجب جلوگیری از فروش دام‌‌ها شد و اقتصاد مردم منطقه آسیب کمتری دید.



جودی یادآورشد: بازسازی مناطق زلزله زده در ایام نزدیک به انتخابات صورت گرفت با توجه به اینکه در این بازسازی این زلزله یک سری از مباحث قومیتی مطرح شد حساسیت‌های زیادی از بعد داخلی و خارجی اتفاق افتاد که موجب شد در برنامه‌ریزی‌ها علاوه بر مسائل فنی باید به مسائل اقتصادی، سیاسی و علمی نیز توجه ویژه ای می شد.

این مسئول گفت: در بازسازی زلزله آذربایجان شرقی 11 استان معین با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همکاری کردند که در این راستا توانستیم 12 هزار واحد مسکونی برای اسکان موقت زلزله‌زدگان و 11 هزار فضا برای نگهداری دام روستائیان را به اتمام برسانیم.



در پایان این مراسم از 30 دستگاه اجرایی قزوین که در بازسازی مناطق زلزله زده ورزقان مشارکت داشتند با اهداء لوح تقدیر شد.