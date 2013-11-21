واژگونی اتوبوس در حوالی شهرضا / دومین حادثه در یک روز

مصطفي صادقيان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 30 دقيقه بامداد امروز يك دستگاه اتوبوس مسافربري اسكانيا با 40 مسافر در حوالي شهرستان شهرضا دچار واژگوني شد كه اين حادثه خوشبختانه هيچگونه تلفات جاني دربر نداشت.

وی عنوان داشت: در اين حادثه دو نفر از مسافران به صورت سطحي دچار مصدوميت شدند كه به كمك نيروهاي امدادي عمليات امداد و نجات بر روي آنان انجام شد و حال عمومي آنها رضايت بخش گزارش شده است.

صادقيان، علت وقوع اين حادثه را عدم توجه به جلو از سوی راننده خودرو و بي احتياطي راننده در كنترل وسيله نقليه عنوان و تصريح کرد: با توجه به بارش باران كه از شب گذشته در راه هاي استان آغاز شده و تا كنون ادامه دارد اكثر جاده هاي استان لغزنده بوده و رانندگان مي بايست با احتياط بيشتر و رعايت سرعت مطمئنه به رانندگي بپردازند.