لزوم حمایت از نخبگان/ ترویج اخلاق حرفه ای در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان و جمعی از مدال آوران مسابقات ملی مهارت با وی، بر ضرورت معرفی آموزش های فنی و حرفه ای به جامعه تاکید کرد.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به جذب نخبگان ایرانی توسط کشورهای دیگر گفت: کشورهای پیشرفته فکر و اندیشه استعدادهای ارزشمند ما را به یغما می برند و ما در عوض کالاهای آنها را خریداری می کنیم لذا حمایت از نخبگان به خصوص در بخش مهارتی و ایجاد زمینه کار و فعالیت برای این افراد ضروری است.

امام جمعه موقت کرمان با تاکید بر ارزش آموزش های مهارتی در جامعه و لزوم تلفیق علم و تجربه افزود: متاسفانه هنوز در زمینه کارهای فنی و مهارتی تنها تجربه افراد بکار می رود که این مساله مشکلات زیادی رابرای مراجعان به اصناف فنی ایجاد می کند و در این زمینه آموزش فنی و حرفه ای باید توسط هیئت دولت و وزارت کار حمایت شود.

وی ترویج و تقویت اخلاق حرفه ای را از مسائل بسیار مهم در زمینه کار و مهارت بیان کرد و گفت: آموزش فنی و حرفه ای باید اخلاق حرفه ای را که سبب ارتقا اعتماد به افراد و انضباط کاری می شود را نیز آموزش دهد.

ایجاد اشتغال پایدار از برکات آموزش های مهارتی است

مهدی ابراهیمی نژاد مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان نیز در این دیدار ایجاد اشتغال پایدار و کرامت انسانی، کاهش آسیبهای اجتماعی، رفع مشکلات فنی مردم و توسعه کشور را از برکات آموزش های مهارتی بیان کرد و گفت: با همه تلاشهای صورت گرفته متاسفانه هنوز بسیاری از مردم از ارزش آموزش های مهارتی اطلاع ندارند.

وی با اشاره به کاهش بودجه این اداره کل تصریح کرد: با این وجود در مناطق محروم و تازه تاسیس و با همکاری کمیته امداد این آموزشها راه اندازی شده که مشکل گشای این مناطق خواهد بود چنانکه در فهرج تاکنون هزار نفر آموزش دیده و مشغول بکار شده اند که البته حمایت مسئولان در این زمینه لازم است.

افشین شهرکی معاون فنی آموزشی فنی و حرفه ای استان کرمان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از چهاردهمین مسابقات ملی مهارت کشور و افتخارآفرینی جوانان کرمانی در این مسابقات گفت: سه مدال نقره و هشت دیپلم افتخار و نیز کسب مدال افتخار رشته فناوری اتومبیل از المپیاد جهانی آلمان برای اولین بار توسط آقای امین ایرانمنش نشانه استعداد والای جوانان کرمانی است که باید حمایت شوند.

لزوم توجه خودروسازان به طرح های نخبگان

همچنین امین ایرانمنش دارنده مدال طلای کشوری و مدال افتخار المپیاد جهانی 2013 آلمان با اشاره به اجرای مسابقات این رشته در شش بخش گفت: خودروهای مورد مسابقه در کشور وجود نداشت و ابزار کار ران یز تاکنون ندیده بودم ولی به لطف خدا موفق شدم.

وی خواستار اختصاص تسهیلات برای راه اندازی کارگاه و نیز توجه خودروسازان به طرح های نخبگان برای پیشرفت این صنعت و رقابت در عرصه جهانی شد.

در پایان این دیدار با اهدای لوح تقدیر و یک جلد کلام الله مجید از نخبگان مهارتی تجلیل بعمل آمد.

