کشته و زخمی شدن 30 نفر در انفجار دیالی/عشایر عراق نشست برگزاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع امنیتی عراقی از افزایش تعداد کشته شدگان انفجار خودرو بمبگذاری شده در شمال شرق بعقوبه در استان دیالی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: یک عامل انتحاری با منفجر کردن در داخل یک بازار در السعدیه در هشتاد کیلومتری شمال شرق بعقوبه ده نفر را کشت و 22 نفر دیگر را زخمی کرد.

از سوی دیگر وزارت کشور عراق از عشایر مرکزی و جنوب خواست که در یک نشست عشایری که اوایل سال آینده در استان نینوی برگزار خواهد شد مشارکت کنند.

مارد عبدالحسین مدیر کل امور عشایر وزارت کشور عراق گفت: این نشست به منظور تقویت و تحکیم برادری میان عشایری است که در استانهای مختلف هم عشیره ای دارند است.