۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۵۲

اخبار عراق/

کشته و زخمی شدن 30 نفر در انفجار دیالی/عشایر عراق نشست برگزاری می کنند

کشته و زخمی شدن بیش از سی نفر در انفجار دیالی و درخواست وزارت کشور عراق از عشایر جنوبی و مرکزی برای شرکت در یک نشست در اوایل سال آینده میلادی از مهمترین اخبار این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع امنیتی عراقی از افزایش تعداد کشته شدگان انفجار خودرو بمبگذاری شده در شمال شرق بعقوبه در استان دیالی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: یک عامل انتحاری با منفجر کردن در داخل یک بازار در السعدیه در هشتاد کیلومتری شمال شرق بعقوبه ده نفر را کشت و 22 نفر دیگر را زخمی کرد.

از سوی دیگر وزارت کشور عراق از عشایر مرکزی و جنوب خواست که در یک نشست عشایری که اوایل سال آینده در استان نینوی برگزار خواهد شد مشارکت کنند.

مارد عبدالحسین مدیر کل امور عشایر وزارت کشور عراق گفت: این نشست به منظور تقویت و تحکیم برادری میان عشایری است که در استانهای مختلف هم عشیره ای دارند است.

