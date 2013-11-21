به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان پس از پایان نشست صبح امروز کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران گفت: درباره اینکه آیا در بخش محتوایی اصلاحات مورد نظر ایران به 1+5 منتقل شده است گفت: ما تقریبا 3 ساعت دیدار فشرده ای را با خانم اشتون داشتیم ، بسیار بحث مفیدی بود و برای اولین بار از دیروز تا به حال وارد محتوای مذاکرات هم شدیم.

وی افزود: همانطور که قرار بود ، اول روی یک سری مفاهیمی که درک مشترک در آنها برای مذاکرات لازم است صحبت کردیم و بعد به تدریج نه اینکه وارد متن شویم ولی وارد محتوای مذاکرات شدیم.

عراقچی خاطر نشان کرد: برخی موارد جدی مورد اختلاف است که در این جلسه به صورت کلی مورد بحث واقع شد.

وی ادامه داد: هنوز به مرحله ای نرسیده ایم که به طور جدی وارد متن شویم که این متن می تواند متن ما یا متن آنها باشد ، به آن مرحله هنوز نرسیده ایم فعلا روی کلیات اختلاف نظرها کار می کنیم.

عراقچی در پاسخ به این سئوال که آیا اعتماد از دست رفته بازگشته است گفت: به هر حال یک مقداری اطمینان جلب شده است که خانم اشتون به عنوان نماینده شش کشور صحبت می کند و هر شش کشور نیز به ما اطمینان داده اند که از مواضع خانم اشتون حمایت می کنند و ایشان نماینده تام الاختیار آنها است البته اکنون هم برای نماز و ناهار و هم برای اینکه خانم اشتون مشورتی با باقی اعضا داشته باشد جلسه متوقف شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که احتمال حضور جای کری افزایش یافته است و آیا به مرحله ای رسیده ایم که احتمال توافق تا این اندازه بیشتر شده گفت: به هر حال وزرای امورخارجه این طور که ما می بینیم آمادگی اولیه را پیدا می کنند که مثل بار قبل غافلگیر نشوند احتمال رسیدن به توافق وجود دارد و لازمه آن این است که انعطاف لازم از طرف مقابل نشان داده شود و ما بتوانیم به سرعت روی متن به تفاهم برسیم.

عراقچی در پاسخ به این سئوال که چقدر احتمال دارد موارد اصلی اختلاف رفع شود بیان کرد: فضا در مجموع فضای مثبتی است و اراده در طرفین برای حل موضوعات دیده می شود ولی این اراده هنوز به مرحله عمل نرسیده است.

معاون وزیرخارجه کشورمان درباره احتمال توافق در این دوره بیان کرد: هنوز زود است در این مورد قضاوت کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا لحن غرب تغییر کرده است بیان کرد: لحن بارقبل هم خوب بود این بار هم خوب است ما در لحن مذاکرات مشکلی نداریم. بحث محتوای مذاکرات است بار قبل سوءتفاهم هایی پیش آمد و منجر به زیاده خواهی هایی شد این بار تا الان آنها سعی کرده اند که اجتناب کنند و با موضع واحد صحبت می کنند البته موضوعات اختلاف سر جای خود است.

عراقچی در پاسخ به این سئوال که آیا پس از این دیگر نشستی با اعضای 1+5 برگزار نخواهد شد و نشست تنها با خانم اشتون خواهد بود گفت: تصور ما این است که تا وقتی با خانم اشتون به نتیجه نرسیم نشستی با دیگران نخواهد بود چون بحث ریز مذاکراتی در یک جمع بزرگ خیلی مشکل است و لذا همه آنها به خانم اشتون وکالت داده اند و خانم اشتون به نمایندگی از آنها مذاکره می کند.

وی در پاسخ به این سئوال که فابیوس وزیرامورخارجه فرانسه اعلام کرده که ایران باید نرمش نشان دهد گفت: طبیعی است که هر طرف انتظار دارد طرف مقابل انعطاف نشان دهد ولی مهم این است که ما در مذاکره به یک توافق مشترک برسیم.

عراقچی در پاسخ به این سئوال که ایا فکر می کنید مذاکرات به توافق نزدیک باشد بیان کرد: ما در چند موضوع که اختلاف داریم هنوز به توافق نزدیک نشده ایم ولی در عین حال موارد بسیار زیادی است که از قبل مورد توافق بوده و هنوز هم هست.

وی در پاسخ به این سئوال که از طرف مقابل مباحثی در مورد انعطاف ایران مطرح شده است افزود: اخباری که پخش می شود حدس و گمان است اجازه دهید که به حدس و گمانها اهمیت ندهیم و درباره موضوعات روی میز مذاکره صحبت کنیم.