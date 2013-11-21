جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حملات تروریستی اخیر در لبنان را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بیانیه جامعه مدرسین حوزه که با امضای آیت الله محمد یزدی منتشر شده، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، انفجارهای تروریستی در لبنان را که با هدف فتنه مذهبی و ایجاد تنش برای القای سیاسی از سوی گروه‌های افراطی تکفیری با تحریک عوامل صهیونیستی صورت می‌پذیرد را محکوم نموده و این‌گونه اقدامات را سبب نفرت و انزجار جهانی بیشتر از سرکردگان جریانهای تکفیری و رژیم صهیونیستی می‌داند.

خاطرنشان می‌گردد کشتار، ترور و فجایع انسانی از منظر اسلام مذموم و دارای حرمت است و رهبران و مدعیان پیروان سلف صالح (وهابیت) را که با فهم ناصواب از اسلام در جهت تخریب چهره اسلام که پروژه‌ای صهیونیستی است گام بر می‌دارند را به عقلانیت، اعتدال و گفتگو برای شناخت حقیقت اسلام دعوت می‌نماید.

با تاکید بر حفظ وحدت و انسجام میان برادران اهل قبله، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر خارجی خواندن جریان‌های موسوم به تکفیری از دایره اسلام تاکید می‌نماید و اسلام را دینی برای اکمال ارزش‌های والای انسانی همراه با همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگر ادیان الهی می‌داند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شهادت رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برخی از شهروندان عزیز لبنانی را تسلیت و تعزیت عرض نموده و برای مجروحین این حادثه تروریستی بهبودی کامل را از خداوند متعال مسالت می‌نماید.