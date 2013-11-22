انهدام شبکه بزرگ زورگیری و شرارت در پایتخت / از آزار دختران تا کلکسیون زورگیری

به گزارش خبرنگار مهر ، ساعت 16 و 45 دقیقه 12 مهر امسال مأموران کلانتری 152 خانی آباد هنگام گشت زنی موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ و دستگیری دو نفر از سرنشینان داخل آن ، در محدوده میدان میوه وتره بار مرکزی شهر تهران شدند که بررسی های به عمل آمده در خصوص خودرو نشان داد که خودرو دارای سابقه سرقت به شیوه زورگیری است .

با دستگیری دو نفر از سرنشینان خودرو پراید که خود را به نام های "سمیه" و "حسین" معرفی کرده بودند ، آنها در اظهارات اولیه مدعی شدند که خودرو متعلق به فرد دیگری به نام حمید بوده و آنها هیچ نقشی در سرقت خودرو ندارند .

سمیه در اظهارات خود بیان داشت : بواسطه مصرف موادمخدر با جوانی به نام حمید آشنا شدم تا اینکه 11 مهر حمید با من تماس گرفت و بیان داشت که از سوی مأمورن تیر خورده و به این بهانه از من درخواست کمک کرد که از سوی مأموران دستگیر شدم".

حسین نیز در اظهاراتش عنوان کرد که خودرو از سوی حمید مورد زورگیری قرار گرفته و او هیچگونه نقش و یا اطلاعی از مسروقه بودن خودرو ندارد .

با آغاز بررسی های اولیه در کلانتری 152 ، مأموران با شناسایی مالک خودرو، وی را برای انجام تحقیقات و مواجهه حضوری با سمیه و حسین ، به کلانتری دعوت کرند . صاحب پراید پس از حضور در کلانتری ، بلافاصله حسین و سمیه را به عنوان دو نفر از سارقان زورگیر مورد شناسایی قرار داد و در اظهاراتش به مأموران گفت : ساعت 23 و 40 دقیقه 10 مهر سه نفر مسافر که دو نفر آنها مرد و یک نفرشان زن بود را از شهرک شریعتی واقع در خیابان ماهان به مقصد صالح آباد سوار کردم که پس از رسیدن به صالح آباد ، ناگهان یکی از مسافران آقا با گذاشتن قمه زیر گلویم و حتی مجروح کردن دست راستم مجبورم کرد تا از ماشین پیاده شوم و پس از سرقت ماشین ، به سرعت از محل متواری شدند .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "زورگیری" و به دستور شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

آغاز تحقیقات

با انتقال متهمان به پایگاه پنجم پلیس آگاهی ، بلافاصله هر دو متهم به عنوان مجرمان سابقه دار شناسایی و مشخص شد که هر دو نفر آنها بواسطه سوابق گذشته ، خود را با هویت جعلی به مأموران معرفی کرده اند .در بررسی سوابق هر دو متهم مشخص شد "مهدی . ب" 30 ساله که خود را با نام حسین معرفی کرده ، دارای 6 سابقه دستگیری به اتهام جرایم سرقت و موادمخدر و "سحر . و" 24 ساله که خود را به نام سمیه معرفی بود نیز دارای سوابق دستگیری به اتهام نگهداری و مصرف موادمخدر و دایر کردن مرکز استعمال موادمخدر است .

"مهدی . ب"پس از شناسایی دقیق از سوی کارآگاهان ، در اعترافات اولیه به زورگیری خودرو پراید اعتراف و اظهارات داشت : من به همراه "سحر " و "حمید" اقدام به زورگیری و سرقت خورد پراید کردیم " .

مهدی در خصوص انگیزه خود برای سرقت خودرو نیز به کارآگاهان گفت : حمید گلوله خورده و نیاز به ماشین داشت تا خودش را به دکتر برساند تا بتواند گلوله را از دستش خارج کند .

با آغاز رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان در اولین مرحله اقدام به شناسایی "حمید . م" به عنوان یکی از مجرمین سابقه دار منطقه خانی آباد کردند که پیش از این بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف سرقت ، موادمخدر و ضرب و جرح دستگیر و روانه زندان شده است.

همزمان با آغاز اقدامات پلیسی برای دستگیری حمید ، کارآگاهان با توجه به احتمال ارتکاب سایر جرایم مشابه به بررسی پرونده های زورگیری پرداخته و در همان مراحل اولیه موفق به شناسایی تعداد دیگری از شکات و مالباختگان شدند که از سوی متهمان مورد تهدید ، ضرب جرح و زورگیری قرار گرفته بودند .یکی از مالباختگان پس از حضور در پایگاه پنجم و شناسایی متهمان ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : 13 آذر سال گذشته در منطقه سه راه آذری منتظر ماشین به سمت خیابان شمشیری بودم که یک پراید سفیدرنگ با سه سرنشین - دو مرد و یک زن - توقف کرد و من سوار شدم اما وقتی از چراغ قرمز سه راه بوتان عبور کردیم هر چهار در ماشین قفل شد و مردی که عقب نشسته بود ، با تهدید قمه و شوکر ، تمامی اموال همراهم شامل گوشی تلفن همراه ، وجه نقد و یک عدد عابربانک همراهم را گرفت و مجبورم کرد تا رمز عابربانک خود را نیز به آنها بدهم اما با وجود سرقت تمامی اموالم ، این شخص ضربه ای به صورتم زد و پس از زدن شوکر مرا در خیابان شمشیری پیاده و از محل متواری شدند که در زمان دور زدن ماشین توانستم پلاک خودرو را بردارم . با حضور پلیس در محل و بررسی شماره پلاک مشخص شد که خودرو دارای سابقه سرقت است .

صاحب خودرو پراید سرقتی که سارقان بوسیله آن اقدام به زورگیری از این مالباخته کرده بودند نیز پس از حضور در پایگاه پنجم آگاهی و شناسایی کامل سحر به کارآگاهان گفت : ساعت 22 و 30 دقیقه از میدان آزادی به سمت کرج در حال حرکت بودم که دو نفر آقا و زن جوانی تقاضای دربست به مقصد وردآورد کردند . زن جوان در صندلی عقب و مرد جوان نیز در صندلی جلو نشست که ناگهان زن جوان یک چاقو به پهلویم گذاشت و مرد جوان نیز پیراهنم را گرفت و او نیز یک چاقو زیر گلویم گذاشت و پس از گرفتن پول و حلقه ازدواجم مرا از ماشین بیرون انداختند و اقدام به فرار کردند .

ساعت هفت بعدازظهر 23 مهر امسال مأموران کلانتری 152 هنگام گشت زنی در محدوده بوستان بهار ، موفق به شناسایی حمید به عنوان متهم تحت تعقیب پلیس شدند . حمید با مشاهده مأموران قصد متواری شدن را داشت که طی یک تعقیب و گریز ، از سوی مأموران دستگیر و به کلانتری منتقل شد .

با توجه به سوابق متعدد "حمید" در کلانتری ، وی در همان اعترافات اولیه به زورگیری دو دستگاه پراید به همراه سه نفر از دوستان و همدستانش به نام های "مجتبی" و "شاهین" و "سعید" اعتراف و بیان داشت که تمامی این اقدامات به سرکردگی "سعید . خ" انجام شده است .

ساعت هفت صبح 27 مهر از طریق مرکز فوریت های پلیسی وقوع یک فقره درگیری در خیابان خانی آباد به کلانتری 152 اعلام و با حضور مأموران ، فردی به عنوان شاکی به آنها اعلام کرد : یک هفته قبل از سوی چند نفر مورد زورگیری قرار گرفتم که هم اکنون یکی از سارقان را در خیابان شناسایی کردم.

با دستگیری و انتقال "محمدرضا . ب" به کلانتری و شناسایی به عنوان یکی از مجرمین سابقه دار منطقه خانی آباد، وی به زورگیری اعتراف و همدستان خود به نام های "سعید" و "حمید" را معرفی کرد .

همزمان با دستگیری و انتقال "محمدرضا" به کلانتری ، یکی دیگر از شکات با اطلاع از دستگیری متهم به کلانتری مراجعه و اظهار داشت : 17 اردیبهشت امسال در حال گذر از کوچه ایثار واقع در منطقه عبدل آباد بودم که دو نفر موتورسوار به من حمله ور شده و کیف حاوی وجه نقد و عابربانک را به سرقت بردند . شدت ضربه وارد شده به من به حدی بود که با صورت به زمین خورده و دندان هایم شکست .

قهوه خانه ، محل تردد اعضای گروه سارقان زورگیر

با شناسایی "سعید . خ" به عنوان سرکرده گروه سارقان زورگیر ، کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی تعداد دیگری از اعضای گروه سارقان و همچنین محل تردد آنها در قهوه خانه ای واقع در منطقه خانی آباد شدند که با انجام هماهنگی های لازم با کلانتری 152 ، این محل تحت مراقبت های پلیسی قرار گرفت . سرانجام ساعت 23 و 50 دقیقه چهارم آبان تیم تجسس ویژه کلانتری موفق به دستگیری دو نفر دیگر از اعضای گروه سارقان زورگیر به نام های "حامد . ن" و "مصطفی . ح" در قهوه خانه محل تردد اعضای گروه شد .

با انتقال حامد و مصطفی به پایگاه پنجم آگاهی و آغاز تحقیقات ، آنها نیز "سعید . خ" را به عنوان سرکرده گروه معرفی و چند نفر دیگر از اعضای گروه به نام های "مجتبی" ، "قاسم" ، "وحید" ، "حمید" و "فرشاد" را نیز معرفی کردند .

زمین گیر شدن 5 عضو دیگر گروه

ساعت چهار صبح ششم آبان مأموران کلانتری 152 هنگام گشت زنی به سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند. در بررسی ارکان هویتی موتورسیکلت مشخص شد که موتورسیکلت دارای سابقه سرقت به شیوه زورگیری است . با انتقال سرنشین موتورسیکلت به کلانتری ، "فرشاد . ع" به عنوان متهم تحت تعقیب پایگاه پنجم پلیس آگاهی مورد شناسایی قرار گرفت .

فرشاد که پس از شناسایی چاره ای جز اعتراف نداشت ، به مأموران اعلام کرد که چند تن از اعضای گروه قصد دارند تا با یک دستگاه خودرو پراید سرقتی اقدام به زورگیری از مسافران کنند. با توجه به اعترافات فرشاد و شناسایی دقیق خودرو و تعداد سرنشینان آن - سه مرد و یک زن - مأموران اقدام به اجرای طرح مهار در محدوده خانی آباد کرده و سرانجام ساعت شش صبح موفق به شناسایی خودرو پراید شدند .

با شناسایی خودرو از سوی مأموران ، سرنشینان پراید تصمیم به فرار گرفته و مأموران نیز در یک تعقیب و گریز و با رعایت قانون بکارگیری سلاح اقدام به متوقف کردن خودرو کرده اما متهمان همچنان قصد فرار داشتند که در همان لحظه توقف خودرو ، سه نفر از متهمان - دو متهم مرد و یک متهم زن- دستگیر اما متهم چهارم به نام قاسم تلاش زیادی می کرد تا به هرشکل ممکن از محل متواری شود که او نیز پس از بی توجهی به دستور ایست و شلیک چند تیرهوایی ، از ناحیه پا مورد هدف گلوله مأموران قرار گرفت و دستگیر شد .

دقایقی از دستگیری و انتقال متهمان به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ نگذشته بود که فردی با مراجعه به کلانتری 152 و شناسایی متهمان به مأموران گفت : این افراد تحت عنوان مسافر مرا سوار ماشین کرده و با ضرب و جرح با چاقو ، اقدام به سرقت وجوه نقد و گوشی تلفن همراهم کردند .

دستگیری سرکرده گروه

در شرایطی که اعضای این گروه از سارقان زورگیر در عملیات های مختلف دستگیر و در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار می گرفتند ، شناسایی و دستگیری سرکرده گروه در دستور کار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت . بر اساس اطلاعات به دست آمده ، سرکرده گروه پس از اطلاع از دستگیری همدستان خود ، زندگی مخفیانه ای را برای خود انتخاب و طی این مدت نیز یک قبضه اسلحه کمری تهیه کرده بود .

سرانجام با انجام اقدامات گسترده پلیسی ، سرکرده گروه نیز 26 آبان و طی یک تعقیب و گریز و شلیک چندین تیرهوایی دستگیر و در همان بازرسی اولیه ، یک قبضه اسلحه کمری آماده شلیک از متهم کشف شد .

سعید که اعضای گروه ترس و وحشت زیادی از وی داشتند ، پس از دستگیری و انتقال به پایگاه پنجم آگاهی در مقابل همدستانش به دهها فقره زورگیری اعتراف و به کارآگاهان گفت : " ... هرجا که می شد اقدام به زورگیری می کردیم ؛ با خودروهای سرقتی و یا با موتورسیکلت و بعضی اوقات به صورت پیاده اقدام به سرقت و زورگیری می کردیم . بعضی اوقات به عنوان مسافر سوار خودرو می شدیم و بعضی وقت ها هم مسافر سوار می کردیم و از مسافران زورگیری می کردیم . ... در اکثر مناطق تهران و شهرهای حاشیه تهران اقدام به زورگیری می کردیم ..... مدت هاست که به مصرف شیشه و الکل اعتیاد دارم ... بعضی شب ها بیرون از شهر و در داخل خودروهای سرقتی می خوابیدم و بعضی شب ها نیز در داخل فضاهای سبز شهر تهران و حاشیه شهر استراحت می کردم .

شناسایی متهمان از سوی دهها مالباخته

با دستگیری تعداد دیگری از اعضای این گروه سارقان زورگیر و با توجه به اعترافات سرکرده و دیگر اعضای گروه , دهها مالباخته برای شناسایی متهمان به پایگاه پنجم پلیس آگاهی دعوت و متهمان از سوی تعداد زیادی از آنها مورد شناسایی قرار گرفتند .

یکی از مالباختگان در اظهارات خود به کاراگاهان گفت : پس از وصول چک بانکی به مبلغ 6 میلیون و 200 هزار تومان ، چهار نفر با دو دستگاه موتورسیکلت به سمت من حمله ور شده و با تهدید چاقو در حالیکه صورتم را با ضربه چاقو از ناحیه بالای ابرو پاره کرده و خونریزی شدیدی داشتم اقدام به سرقت وجوه نقد همراهم کردند .

مالباخته دیگر نیز که به شیوه زورگیری مورد سرقت گردنبند قرار گرفته بود ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : در خیابان ایثارگران شمالی از خودرو پیاده شده بودم که ناگهان دو موتورسوار مرا به زمین انداخته و اقدام به سرقت گردنبند و گوشی تلفن همراهم کردند .

مالباخته دیگر که خودرو شخصی اش از سوی متهمان زورگیری شده بود ، پس از شناسایی متهمان به کارآگاهان گفت : از محل کار خود به سمت منزل در حرکت بودم که یک موتورسیکلت با سه سرنشین جلوی ماشین مرا گرفت و دو ترک نشین آن به سمت ماشین آمده و یکی از آنها از طرف شاگرد سوار ماشین شد و چاقویی را به پهلوی من فشار داد و دیگری نیز از طرف پنجره سمت راننده چاقویی را زیر گلویم قرار داد و مرا به زور بیرون انداخت . هر دو سارق را می شناختم ؛ یکی از آنها مهدی . ب و دیگری شاهین . ن بود که هر دو نفر از خلافکاران منطقه خانی آباد و عبدل آباد هستند .

طرح شکایت آزار و اذیت

در حالیکه تعداد زیادی از مالباختگان با مراجعه به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ اقدام به شناسایی متهمان و طرح شکایت از آنها کرده بودند ، دختر 16 ساله ای با مراجعه به پایگاه پنجم و با شناسایی سرکرده گروه به کارآگاهان اعلام کرد که از سوی "سعید . خ" مورد آزار و اذیت قرار گرفته است .دختر نوجوان در اظهارات خود عنوان داشت 27 مهر سعید به همراه تعدادی از دوستانش وی را با تهدید چاقو ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده است که با توجه به حساسیت موضوع ، پرونده جداگانه ای با موضوع "آزار و اذیت" تشکیل و برای انجام تحقیقات در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

زورگیری از اماکن تجاری

همزمان با مراجعه تعدادی از مالباختگان به پایگاه پنجم پلیس آگاهی ، تعدادی از کسبه منطقه نازی آباد با مراجعه به پایگاه پنجم اظهار داشتند که متهمان اقدام به زورگیری و سرقت از محل کار آنها کرده اند .

یکی از کسبه منطقه نازی آباد پس از حضور در پایگاه پنجم آگاهی در شکایت خود ، به کاراگاهان گفت : دو نفر آقا به بهانه خرید لباس به مغازه من آمدند . یکی از آنها پس از امتحان کردن لباس ، برای نشان دادن لباس ها به زنی که در داخل ماشین پراید نقره ای نشسته و او را همسرش معرفی کرده بود لحظه ای از مغازه خارج و پس از مدت کوتاهی دوباره به داخل مغازه بازگشت که ناگهان قمه بزرگی را از زیر لباس خارج و روی صورت من کشید . آنها پس از سرقت وجوه نقد داخل مغازه به سرعت از مغازه خارج و با پراید پارک شده در مقابل مغازه از محل فرار کردند .

سرهنگ عباسعلی محمدیان ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : از زمان دستگیری اعضای این گروه از سارقان زورگیر شاهد کاهش چشمگیری در وقوع سرقت های خشن در مناطق مختلف شهر تهران به ویژه در مناطق خانی آباد ، نازی آباد ، شهرک ولی عصر ، محدوده میدان میوه و تره بار مرکزی تهران , مهرآباد جنوبی و ... بوده ایم که بر اساس اعترافات متهمان ، اعضای این گروه از سارقان زورگیر علاوه بر این مناطق در دیگر مناطق مختلف شهر تهران از جمله آزادی ، میدان کتاب ، خیابان شریعتی ، خیابان بهار جنوبی ، خیابان انقلاب ، آریاشهر ، بهارستان و ... نیز ارتکاب جرایم مشابه داشته اند .

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان این خبر گفت : با توجه به سوابق متعدد متهمان پرونده در ارتکاب جرایم مختلف ، اعترافات صریح متهمان به ویژه سرکرده گروه به دهها فقره زورگیری در سطح شهر تهران ، شناسایی دهها مالباخته و احتمال افزایش دیگر جرایم ارتکابی از سوی متهمان ، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر متهمان از سوی مقام قضایی صادر شده است. به همین خاطر از تمام شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصاویر متهمان شدند دعوت می شود تا برای پیگیری شکایات خود به پايگاه پنجم پليس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.