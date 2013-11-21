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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۱۶

همزمان با هفته کتاب و کتاب خوانی/

نمایشگاه کتاب در مدارس قم برپا می شود/ اهدای کتاب به مبلغ 150 میلیون تومان در مدارس

نمایشگاه کتاب در مدارس قم برپا می شود/ اهدای کتاب به مبلغ 150 میلیون تومان در مدارس

قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان قم از برپایی نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی در تمامی مدارس استان قم خبر داد.

ناصر حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاه کتاب در تمامی مدارس استان قم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری "کتاب نامه" میان آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری استان قم عنوان کرد: کتاب هایی از سوی کانون پرورش فکری در میان مدارس توزیع می‌شود و دانش آموزان می‌توانند آنها را خریده و در صورت تمایل به مدرس اهدا کنند.

معاون فرهنگی و تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان قم ابراز داشت: با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم به مبلغ 150 میلیون تومان، کتاب در مدارس توزیع می شود و مدیران و معاونان پرورشی هر مدرسه کتاب‌های مورد نیاز را انتخاب می‌کنند و اولویت این کار برای مدارس تازه تاسیس است.

برگزاری مسابقه کتاب

وی با اشاره به طرح نهضت مطالعه مفید افزود: این طرح با محوریت کانون امام خمینی(ره) در طول سال اجرا می‌شود و در هفته کتاب تعدادی از خواهران در مدارس حضور داشته و کتاب‌های جیبی همراه داشته و توزیع می‌کنند.

حمزه‌ای با اشاره به توزیع کتاب 30 پرسش 30 پاسخ در میان دانش آموزان در هفته دفاع مقدس ابراز داشت: سوم آذرماه مسابقه‌ای از این کتاب در میان دانش آموزان برگزار می‌شود که این مسابقه طی روزهای گذشته در میان فرهنگیان برگزار شد.
 

کد مطلب 2179720

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