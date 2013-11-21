160 کتابخوان کودک و نوجوان در زاهدان مورد تقدیر قرار گرفتند/آغاز به کار رستوران کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیستان و بلوچستان ظهر پنجشنبه در این مراسم که در کانون پرورش فکری زاهدان برگزار شد اظهار داشت: امسال برای نخستین بارشاهد انتخاب بهترین کتاب برای کودکان و نوجوانان عضو کانون دراستان بودیم.
فرخ سالاری ادامه داد: در همین راستا کتاب «یخی که عاشق خورشید شد» در گروه سنی کودکان و کتاب «هندوانه به شرط عشق» در گروه سنی نوجوانان به عنوان کتاب های برتر انتخاب شدند.
وی فاکتور های مورد نظر در انتخاب کتاب خوانان برتر را معرفی، امانت داری، روخوانی و قصه گویی عنوان کرد و افزود: این کتابخوانان پس از انتخاب در مرحله شهرستانی و حوزه ای به عنوان برتر انتخاب و معرفی شدند.
وی گفت: در این راستا فاطمه ایرندگانی با خواندن 592 جلد کتاب و آرمان تاراج با مطالعه 272 جلد به عنوان کتابخوانان برتر کشور انتخاب شدند.
وی در همینرابطه افزود: کتابهای «یخی که عاشق خورشید شد» نوشتهی رضا موزونی و «هندوانه به شرط عشق» اثر فرهاد حسنزاده حائز رتبههای اول گروههای سنی در بخش انتخاب کتاب و «جزیرهی بیتربیتها» نوشتهی شهرام شفیعی و «عمو نوروز و خاله بهار» نوشتهی شکوه قاسم نیا در بخش پر خواننده ترین کتابهای کودکان و نوجوانان در سال 1391 برگزیده شدند.
سالاری همچنین از راه اندازی رستوران کتاب در محل کانون پرورش فکری کودکان خبر داد و گفت: برگزاری نشست با نویسنده کتاب «هندوانه به شرط عشق» و همچنین ارتباط با رضا موزونی نویسندهی کتاب «یخی که عاشق خورشید شد» به عنوان مهمان تلفنی اینهمایش و برگزاری مسابقههای مرتبط با کتاب و کتابخوانی از برنامههای اینهمایش دو روزه است.
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