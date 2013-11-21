لزوم تلاش مسولان استان برای تنظیم به موقع بودجه 93

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با اشاره به تاثیر قانون بودجه بر سرنوشت یک سال آینده دستگاه‌ها افزود: با توجه به این که دولت اعلام کرده است لایحه بودجه را تا 15 آذر به مجلس تقدیم خواهد کرد، لذا این روزها ایام قدر بودجه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی است و از مسؤولان استانی انتظار داریم در دو هفته آینده تمام انرژی خود را برای تنظیم بودجه بکار گیرند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نامگذاری سالجاری با نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و بویژه ویژه حمایت صریح و قاطعانه رهبر معظم انقلاب از تیم مذاکره کننده هسته‌ای در چند هفته گذشته گفت: با توجه به این روند، حتما گشایش‌هایی در عرصه اقتصاد کشور روی داده سال 93 سالی توام با امید و رونق اقتصادی برای کشور خواهد بود و تنظیم لایحه بودجه 93 نیز با نگاه امیدوارانه و به صورت عملیاتی یکی از لازمه‌های تحقق شعار حماسه اقتصادی است.

وی در ادامه با تاکید بر تقویت حضور فعال بخش خصوصی در عرصه اقتصاد استان، گفت: برای این منظور لازم است در کنار برنامه‌ریزی دولتی، برنامه توسعه بخش خصوصی نیز باید تنظیم شده و به بخش خصوصی اطمینان دهیم که برای تقویت و حضور فعال آن در عرصه اقتصاد برنامه داریم و این موضوع باید جزو اولویت‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان باشد.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاثیر مفید حضور نمایندگان مجلس در جلسات تصمیم‌گیری و لزوم بهره گیری از ظرفیت آنان اظهار داشت: معتقدم که هر 19 نماینده استان نمایندگان تاثیرگذار هستند و قطعا باید از ظرفیت آنها استفاده کرد و بر همین اساس ارتباط صمیمانه با نمایندگان و انتقال اطلاعات و مسایل مختلف دستگاه‌های اجرایی به آنها، باید جزو دستور کار مسؤولان استان باشد.

جبارزاده با اشاره به طرحهای مرتبط با شهرستان های ورزقان و اهر گفت: ورزقان در اینده استان، باید شهری توسعه یافته و از محورهای توسعه استان باشد، لذا طرح جامع ورزقان باید جوابگوی این خواسته باشد و طرح احداث مصلای اهر نیز در کنار دیگر طرح‌های عمرانی استان باید با دید وسیع، آینده‌نگری و رعایت اصول و آخرین تکنولوژی مهندسی برای پاسخگویی به نیاز سال‌های متمادی اجرا و به عنوان یکی از آثار ماندگار نظام جمهوری اسلامی در تاریخ ثبت شود.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با اشاره به عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های کشور گفت: در شرایطی که با کمبود منابع مواجهیم لازم است با شیوه‌های مختلف از جمله تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم و از سوی دیگر مدیران نیز باید ضمن جلوگیری از هدررفت منابع موجود، منابع جدیدی تعریف کنند و علی‌رغم رکود اعتباری در دولت، اجازه ندهند روند توسعه استان متوقف شود.

وی با تاکید بر این که مدیریت بهینه اعتبارات باید جزو اولویت‌های مدیران باشد، گفت: این مهم باید در همه زمینه‌ها به ویژه تهیه مواد و مصالح مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی مورد توجه قرار گیرد، چرا که بی‌توجهی به این امر موجب تحمیل هزینه‌های اضافی و از بین رفتن منابع می‌شود.

در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، تحقق رشد مثبت اقتصادی، کنترل تورم، کاهش نرخ بیکاری، تقویت بخش خصوصی، انضباط مالی و افزایش بهره‌وری از مهم‌ترین اهداف و راهکارهای لایحه بودجه سال 93 عنوان و همچنین 51 مورد از مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان و 7 مورد از مصوبات کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مورد تصویب قرار گرفت.