دیدار هیات رئیسه دانشگاه شهیدبهشتی با وزیرعلوم/ درخواست کاهش تمرکزگرایی وزارت علوم

دکتر محمد مهدی طهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی با دکتر رضا فرجی دانا وزیرعلوم تحقیقات فناوری گفت: در اواخر هفته جاری هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی با وزیر علوم تحقیقات و فناوری دیدار داشت دراین جلسه گزارشی از فعالیت های دانشگاه در حوزه و بخش های مختلف ارایه شد.

وی افزود: البته وزیر علوم با بررسی هایی که داشت خود درجریان امور دانشگاه شهید بهشتی بود.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: دراین جلسه مسایل مربوط به حوزه وزارت علوم و دانشگاه بحث و تبادل نظر شد. مساله ای که بیشتر به آن پرداخته شد بحث استقلال دانشگاه‌های مد نظر و تا اندازه ای کاهش تمرکزگرایی بیش از حد از وزارت علوم بود.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق روی دهد، مسئولیت، اختیارات همراه با پاسخگویی به دانشگاه داده شود بخشی از این بخشنامه ای اداره کردن دانشگاه کم می شود.

طهرانچی تاکید کرد: اختیارت، مسئولیت و پاسخگویی چیزی است که در دانشگاها نیاز داریم و اینکه هیات امناها به صورت جدی فعال باشند تا حرکت خوبی در بحث پیشرفت علمی داشته باشیم.