  1. حوزه و دانشگاه
۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۴

دیدار هیات رئیسه دانشگاه شهیدبهشتی با وزیرعلوم/ درخواست کاهش تمرکزگرایی وزارت علوم

دیدار هیات رئیسه دانشگاه شهیدبهشتی با وزیرعلوم/ درخواست کاهش تمرکزگرایی وزارت علوم

رئیس دانشگاه شهیدبهشتی از دیدار هیات رئیسه این دانشگاه با دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری خبر داد.

دکتر محمد مهدی طهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی با دکتر رضا فرجی دانا وزیرعلوم تحقیقات فناوری گفت: در اواخر هفته جاری هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی با وزیر علوم تحقیقات و فناوری دیدار داشت دراین جلسه گزارشی از فعالیت های دانشگاه در حوزه و بخش های مختلف ارایه شد.

وی افزود: البته وزیر علوم با بررسی هایی که داشت خود درجریان امور دانشگاه شهید بهشتی بود.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: دراین جلسه مسایل مربوط به حوزه وزارت علوم و دانشگاه بحث و تبادل نظر شد. مساله ای که بیشتر به آن پرداخته شد بحث استقلال دانشگاه‌های مد نظر و تا اندازه ای کاهش تمرکزگرایی بیش از حد از وزارت علوم بود.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق روی دهد، مسئولیت، اختیارات همراه با پاسخگویی به دانشگاه داده شود بخشی از این بخشنامه ای اداره کردن دانشگاه کم می شود.

طهرانچی تاکید کرد: اختیارت، مسئولیت و پاسخگویی چیزی است که در دانشگاها نیاز داریم و اینکه هیات امناها به صورت جدی فعال باشند تا حرکت خوبی در بحث پیشرفت علمی داشته باشیم.

کد مطلب 2179725

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