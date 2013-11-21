چاپ 750 جلد کتاب در حوزه سیاست خارجی/ جمع آوری 40 میلیون سند تاریخی

ناصر زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 140 جلد از این کتب به کتاب سبز اختصاص دارد، اضافه کرد: کتب سبز با رویکرد اطلاعات جامع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مورد پژوهش و بررسی روابط آن با ایران تدوین می شود.

وی با اشاره به چاپ بیش از 20 تا 25 جلد کتاب طی سال جاری اضافه کرد: زمینه های پژوهشی پس از بررسی در شورای کتاب وزرات امور خارجه و تائید توسط کارشناسان در لیست مطالعه و تدوین کتاب قرار می گیرد.

معاون نشر مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه حمایت از پژوهشگران را در تامین اسناد تاریخی مورد نیاز و پروسه چاپ عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر دو چاپخانه تائید صلاحیت شده مسئولیت چاپ کتب حوزه اداره نشر وزرات امور خارجه را بر عهده دارد.

نقشه تاریخی منطقه آذربایجان، کردستان، گیلان و خمسه (زنجان)

جمع آوری 40 میلیون برگ سند تاریخی

وی با بیان اینکه عمده نیاز محقق دستیابی به اسناد تاریخی برای ارتقا کیفی مطالعات خود است، ادامه داد: در حال حاضر اداره اسناد وزرات خارجه بالغ بر 40 میلیون سند را در فضایی به وسعت هفت هزار متر مربع نگهداری می کند.

زمانی افزود: پژوهشگران کارشناسی ارشد به بالا، اساتید دانشگاه عضو هیئت علمی و محققان سیاست خارجی می توانند با مراجعه به این مرکز اسناد پالایش شده را برای تحقیقات خود دریافت کنند.

وی تاکید کرد تنها اسنادی می تواند در کتب درج شود که پالایش شده باشد، ادامه داد: با توجه به حجم بالای اسناد در حال حاضر بخش قابل توجهی از اسناد سیاست خارجه پالایش نشده و به تائید کارشناسان نرسیده است.

فرمان شاه عباس دوم مبنی بر لغو مالیات

مذاکرات هسته ای ایران با اخذ مجوز قابل چاپ است

وی در خصوص نحوه انتخاب موضوعات برای چاپ کتب ادامه داد: با وجود اینکه وزرات امور خارجه اولویت های مطالعاتی دارد، انتخاب کتاب بر مبنای نظر کارشناسان این وزراتخانه است.

معاون نشر مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا مذاکرات اخیر هسته ای ایران مکتوب خواهد شد یا نه اضافه کرد: در صورتی که این موضوع به تصویب وزرات و یا شورای کتاب برسد، اجرا می شود.

حوزه آذربایجان نیازمند پژوهشگر است

نمایشگاه نخصصی کتاب وزارت امور خارجه در اردبیل

وی تاکید کرد: عمده تمرکز وزرات خارجه در استان های مرزی است و با تشکیل دفتر در این استان ها زمینه فعالیت های مقدماتی دیپلماتیک را فراهم می کند. توسعه فعالیت دفاتر در دراز مدت می تواند بخش مهمی از فعالیتهای پژوهشی این وزرات خانه را نیز پوشش دهد.

زمانی در خصوص منابع مکتوب حوزه روابط خارجه با کشور جمهوری آذربایجان ادامه داد: با وجود اینکه کتاب سبز جمهوری آذربایجان به چاپ رسیده است، اما به دلیل عمر پنج ساله نیازمند تجدید چاپ است.

زمانی معتقد است حوزه های خاص از جمله آذربایجان نیازمند علاقه و دخالت پژوهشگر است تا موضوعات و دغدغده های خود را در قالب طرح تحقیقاتی پیشنهاد کند.

به گزارش مهر، هم اکنون اولین نمایشگاه تخصصی کتاب وزرات امور خارجه در محل کتابخانه مرکزی شهر اردبیل دایر بوده و تا سوم آذرماه جاری پذیرای علاقمندان، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان می باشد.