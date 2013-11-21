کلنگ احداث گيتهای ورودی و فنس كشی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماكو به زمين زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پشتیبانی و توسعه انسانی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو بعد از ظهر پنجشنبه در آیین کلنگ زنی گیتهای ورودی این منطقه با بیان اینکه با کلنگ زنی این گیت های ورودی حدود 95 کیلومتر فنس کشی انجام می شود،‌افزود:‌این فنس کشی که در محدوه 500 هزار هکتاری منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو از منطقه ارس شروع شده تا انتهای شهر بازرگان با کشور ترکیه هم مرز است پایان خواهد یافت.

سیداحسان الله فاطمی با بیان اینکه عملیات احداث ساخت و فنس کشی این منطقه به بنیاد مسکن آذربایجان غربی واگذار شده است، اظهار داشت:‌مدت قرارداد این عملیات فنس کشی و ساخت گیت ها 6 ماه تعیین شده است که امیدواریم با اجرای به موقع پیمانکار مردم منطقه بتوانند از مزایایی این منطقه بهره مند شوند.

وی با اعلام اینکه منطقه آزاد تجاري و صنعتي ماکو با 500 هزار هکتار بزرگترین منطقه آزاد کشور و دومین منطقه آزاد دنیا محسوب می شود،‌ عنوان کرد:‌ اعتبار اولیه احداث گیت ورودی اصلی منطقه آزاد 50 میلیارد ریال بوده که احتمال افزایش اعتبار آن در آینده وجود دارد.

معاون پشتیبانی و توسعه انسانی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو با اعلام اینکه با تدبیر مدیرعامل جدید منطقه، فازبندی طرحها مشخص شده، گفت: در اثر همین تدبیر امروز در سه راهی نازک شاهد کلنگ‌زنی بوده و در آینده نزدیک با رایزنیهای انجام شده با شورای عالی مناطق آزاد کشور کل بخش ارس به مجموعه منطقه آزاد اضافه می‌شود.

فاطمی در ادامه با اعلام طرحهای اولویت دار این منطقه، اضافه کرد: چهار بانده کردن جاده بازرگان ایواوغلی، احداث فرودگاه منطقه آزاد و تجاری ماکو با مشارکت سازمان همیاری‌های استان، الحاق شهرستان چایپاره به محدوده منطقه آزاد و احداث کارخانه شیر پاستوریزه در زنگنه پلدشت از جمله برنامه های منطقه آزاد ماکو است.

وی یادآور شد: احداث فرودگاه، کارخانه شیر پاستوریزه، مجتمع آب درمانی شوط و ماکو، منطقه گردشگری پلدشت، کارخانه مبل، تولید قطعات بتنی و کارخانه تولید فنس هم در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو بزودی آغاز می شود.

کلنگ احداث منطقه آزاد تجاری ماکو بعنوان هفتمین منطقه آزاد تجاری کشور 15 اردیبهشت ماه امسال با حضور سید شمس الدین حسینی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به زمین زده شد، مساحت کلی منطقه آزاد تجاری ماکو در فاز اول 55 هزار هکتار است.

اعتبار در نظر گرفته شده برای این منظور در مجموع 250 میلیارد ریال بوده که امسال 90 میلیارد ریال از این اعتبار تخصیص یافته است و در سال‌های آینده نیز با پیشرفت کار شاهد تخصیص مابقی اعتبار خواهیم بود.

قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 23 منطقه ویژه اقتصادی 7 تیرماه سال 89 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد، بر اساس این قانون به دولت اجازه داده شد در شهرستان ماکو منطقه آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی کند.

ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو از اوایل سال 89 فرآیند تصویب را طی و اجرای آن در مساحتی قریب به 6 هزار هکتار از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، این منطقه به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی و جاده مواصلاتی آسیا به اروپا همچنین گستردگی و همواری و هم مرزی با دو کشور اروپایی می تواند یکی از قطب های اقتصادی مهم کشور در آینده نزدیک باشد.

این منطقه از پایان محدوده شهرستان قره ضیاالدین از توابع خوی آغاز و تا صفر مرزی و انتهای شهر بازرگان ادامه یافته و شهرهای شوط و چالدران و پلدشت و ماکو را در برمی گیرد، منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو بعنوان هفتمین منطقه آزاد کشور نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان و اقدام عملی و زیر ساختهای مرتبط طبق ماده 5 اهداف سازمان در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالا های صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی است.

منطقه آزاد ماکو با وسعت بیش از 4 هزار کیلومتر مربع بزرگ ترین منطقه آزاد جهان است، هیچ یک از مناطق آزاد دنیا با 3 کشور هم مرز نبوده و 2 گمرک مهم و حساس ندارند، همچنین این منطقه به شمال عراق هم نزدیک بوده که در آینده می تواند تاثیر مهمی در مبادلات آن داشته باشد