کتاب خوانی در نوجوانی باعث افزایش خلاقیت می شود

به گزارش خبرنگارمهر، علی اکبر کی پور صبح پنجشنبه در مراسمی که برای نواختن زنگ کتاب به مناسبت هفتمين روز بزرگداشت کتاب وکتابخواني (يارمهربان) با حضور پيري مدیر آموزش و پرورش علي آباد ومديران شهرستان در دبستان حليمه سعديه این شهرستان برگزار شد اظهارداشت: خواندن کتاب موجب مي‌شود که فرد هنگام مطالعه هر کتاب شخصيت‌ها و محتواي آن کتاب را در ذهن خود مجسم کند و موجب تقويت خلاقيت و قوه خيال پردازي هر فرد شود.

وی افزود : اگر فرزندانمان به طور صحیح و مناسب و شرایط مورد نیاز جامعه آموزش ببینند و تربیت شوند بدون شک جامعه ای موفق و پویا خواهیم داشت.

کی پور در ادامه گفت : یکی از ابزارهای آموزش صحیح ،کتاب های مفید و ارزشمند است، بنابراین خواندن کتاب، باید در برنامه روزانه افراد از بدو تولد تا بزرگسال قرار بگیرد.

فرماندار علی آباد کتول تاکید کرد : نکته مهم و قابل توجه در این بحث، این است که والدین و مربیان باید دقت داشته باشند که برای هر گروه سنی کتاب های خاصی انتخاب شود و حتی لازم است برای هر سن، شیوه خاصی برای خواندن کتاب در نظر گرفته شود.