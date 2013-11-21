بسیج بهترین ظرفیت برای توسعه همه جانبه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین رجبی ظهر پنجشنبه در دیدار فرماندهان سپاه بیت المقدس کردستان اظهار داشت: بسیج در تمام حوزه‌ها اعم از فرهنگی و مقابله با توطئه های دشمن محسوس است و بسیج با استفاده از ظرفیت مردمی توانسته فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه احیا کند.

وی بیان کرد: نقش بی‌ بدیل نیروهای بسیجی در تبدیل تهدیدات کشور به فرصت حائز اهمیت است و حضور آنها یک ظرفیت خدادادی است که می‌ توان از وجود آن به نفع سازندگی در عرصه‌ های مختلف بهره برد.

رجبی یادآور شد: ظرفیت خوب حضور بسیجیان در استان می‌تواند بیشترین فرصت را برای رسیدن به توسعه در تمامی بخش ها را فراهم کند.

وی با بیان اینکه بسیجیان کردستان همپای بسیجیان سراسر کشور برای اجرای فرامین نظام آماده هستند و نقش بی‌بدیلی در تبدیل تهدیدات به فرصت دارند، افزود: انتظار می رود که از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.

فرمانده سپاه بیت ‌المقدس کردستان همچنین در خصوص تبیین برنامه‌ ای هفته بسیج افزود: طی هفته بسیج صدها ویژه برنامه با حضور بسیجیان و اقشار مختلف مردم در شهرها و روستاهای استان کردستان برگزار می‌ شود.

رجبی ادامه داد: برگزاری نشست ‌های تخصصی در ارتباط با موضوعات مختلف، آموزش سبک زندگی، حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر، برگزاری کارگاه آموزش حلقه صالحین، طرح میقات صالحین، برگزاری 415 یادواره شهدای دانش‌آموز، افتتاح بیش از 10 پایگاه و مهد مقاومت بسیج، افتتاح پروژه‌های محرومیت زدایی سازندگی، تجلیل از نخبگان بسیجی و اعزام کاروان‌های راهیان نور به مناطق جنوب و داخل استان از برنامه‌های هفته بسیج در کردستان است.

فرمانده سپاه بیت ‌المقدس کردستان درباره اقدامات سپاه در زمینه بهداشتی و درمانی در استان نیز بیان کرد: توجه به سلامت جامعه لازم است که توسط نیروهای بسیج با احداث بیمارستان‌های صحرای این امر تا حدودی محقق شده است.