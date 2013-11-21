نمایشگاه خانه مدرن در قزوین افتتاح می شود

علي وحدتي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این نمایشگاه برای چهارمين بار در فضایی به مساحت سه هزارو 600 متر مربع به مدت پنج روز با حضور بيش از 70 مشاركت كننده در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار می شود.



وی افزود: از جمله اهداف برپایی این رويداد اقتصادي می توان به افزایش آگاهی متخصصان و عموم مردم نسبت به محصولات قابل ارائه در خانه های مدرن، آشنایی مردم با آخرین تولیدات این صنعت ، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده، ایجاد فضاهای رقابتی به منظور افزایش تنوع انتخاب و خرید مردم و دسترسی بهتر به کالاهای مورد نیاز‌ اشاره کرد.



وحدتی تصریح کرد: مشارکت کنندگان نمايشگاه فوق از استانهاي اصفهان، قزوين، مازندران، تهران، اردبيل، خراسان، كردستان، زنجان، آذربايجان شرقي، گيلان، البرز و خوزستان نسبت به ارائه آخرین تکنولوژیهای مرتبط با خانه مدرن در زمينه هاي دكوراسيون داخلي، معماري، تكنولوژي هاي نوين ساختماني، فرآورده هاي نانو خواهند پرداخت.



مديرعامل شركت نمايشگاههاي بين المللي استان قزوين در پایان یاداورشد: چهارمين نمایشگاه خانه مدرن در مدت برگزاری از ساعت 15 الی 21 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صدا و سیما جهت بازدید علاقه مندان دایر است.