دور دوم نشست هیات ایرانی و اشتون آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو؛ نشست تیم مذاکره کننده ایران و کاترین اشتون ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ساعت 9 صبح امروز به وقت ژنو آغاز شده بود و حدود ساعت 12 (14.30 تهران)به منظور ناهار و نماز و همچنین جلسه داخلی اعضای 1+5 با اشتون متوقف شده بود از سر گرفته شد.

بر اساس این گزارش قرار است ادامه نشست های ایران و 1+5 در ژنو بین ایران و کاترین اشتون باشد و مذاکرات دو جانبه فعلا صورت نخواهد گرفت. کاترین اشتون به نمایندگی از 6 کشور با ایران مذاکره می کند.

ظریف بعد از مذاکرات با اشتون گفت: بحث خوبی داشتیم، وارد جزییات شدیم، البته تفاوت دیدگاه بین طرفین وجود دارد، گفتگوی دوجانبه را ساعت 2.30 از سر می گیریم.

سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان پس از پایان نشست صبح امروز کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران گفت: درباره اینکه آیا در بخش محتوایی اصلاحات مورد نظر ایران به 1+5 منتقل شده است گفت: ما تقریبا 3 ساعت دیدار فشرده ای را با خانم اشتون داشتیم ، بسیار بحث مفیدی بود و برای اولین بار از دیروز تا به حال وارد محتوای مذاکرات هم شدیم.

وی افزود: همانطور که قرار بود ، اول روی یک سری مفاهیمی که درک مشترک در آنها برای مذاکرات لازم است صحبت کردیم و بعد به تدریج نه اینکه وارد متن شویم ولی وارد محتوای مذاکرات شدیم.

عراقچی خاطر نشان کرد: برخی موارد جدی مورد اختلاف است که در این جلسه به صورت کلی مورد بحث واقع شد.

وی ادامه داد: هنوز به مرحله ای نرسیده ایم که به طور جدی وارد متن شویم که این متن می تواند متن ما یا متن آنها باشد ، به آن مرحله هنوز نرسیده ایم فعلا روی کلیات اختلاف نظرها کار می کنیم.

عراقچی در پاسخ به این سئوال که آیا اعتماد از دست رفته بازگشته است گفت: به هر حال یک مقداری اطمینان جلب شده است که خانم اشتون به عنوان نماینده شش کشور صحبت می کند و هر شش کشور نیز به ما اطمینان داده اند که از مواضع خانم اشتون حمایت می کنند و ایشان نماینده تام الاختیار آنها است البته اکنون هم برای نماز و ناهار و هم برای اینکه خانم اشتون مشورتی با باقی اعضا داشته باشد جلسه متوقف شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که احتمال حضور جای کری افزایش یافته است و آیا به مرحله ای رسیده ایم که احتمال توافق تا این اندازه بیشتر شده گفت: به هر حال وزرای امورخارجه این طور که ما می بینیم آمادگی اولیه را پیدا می کنند که مثل بار قبل غافلگیر نشوند احتمال رسیدن به توافق وجود دارد و لازمه آن این است که انعطاف لازم از طرف مقابل نشان داده شود و ما بتوانیم به سرعت روی متن به تفاهم برسیم.

عراقچی در پاسخ به این سئوال که چقدر احتمال دارد موارد اصلی اختلاف رفع شود بیان کرد: فضا در مجموع فضای مثبتی است و اراده در طرفین برای حل موضوعات دیده می شود ولی این اراده هنوز به مرحله عمل نرسیده است.

معاون وزیرخارجه کشورمان درباره احتمال توافق در این دوره بیان کرد: هنوز زود است در این مورد قضاوت کرد.