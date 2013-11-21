زباله های ساحل رودسر جمع آوری شدند/ آمادگی شهرداری برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی

خداداد قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه مسافران و گردشگران انواع زباله را در رودخانه ها و سواحل می ریزند که به مرور زمان ساحل دریا محلی برای انباشت زباله تبدیل می شود.

وی اظهارداشت: کارکنان واحدهای خدمات شهری و موتوری شهرداری رودسر با یک دستگاه لودر، گریدر و کامیون های شهرداری کار پاکسازی سواحل از ابتدای ساحل ورودی شهر تا منتهی الیه حسن سرا را آغاز کردند.

شهردار رودسر گفت: تاکنون چهار کیلومتر از نوار ساحلی 10 کیلومتری این شهر پاکسازی شده است.

وی همچنین به دو رودخانه نسارود و کیارود که از داخل شهر رودسر می گذرند اشاره کرد و افزود: زباله هایی که در این دو رودخانه ریخته می شود با ورود به دریا دو باره از سوی امواج به ساحل برگشته و موجب انباشت زباله می شود.

قنبرزاده اظهارداشت: در این زمینه با هماهنگی صورت گرفته با مدیر عامل آب منطقه ای گیلان در صددیم با جذب اعتبار در کمیته برنامه ریزی شهرستان و بخشی از درآمد داخلی شهرداری بتوانیم این دو رودخانه را لایروبی کنیم.

وی ادامه داد: انباشت زباله در سواحل نه تنها خسارت جبران ناپذبری به محیط زیست پیرامون و آبزیان دریا می زند بلکه با توجه به توریستی بودن شهر رودسر و استفاده گردشگران و شهروندان امکان استفاده مطلوب از این نعمت الهی از آنان سلب می شود.

شهردار رودسر اذعان داشت: دریا موهبتی الهی که همگان در حفظ و نگهداری این نعمت الهی باید کوشا باشند تا دیگر هیچ کس شاهد انباشت زباله در سواحل زیبای دریا نباشند چرا که انباشت زباله ضمن آلودگی محیط زیست خسارت جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به استقبال شهرداری و شورای اسلامی شهر رودسر برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی گفت: از تمامی سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری در این شهرستان به ویژه در بخش گردشگری و جذب توریست برای ایجاد هتل، مجتمع های تفریحی و توریستی و اسکان مسافران را دارند دعوت به همکاری و آمادگی خود را برای سهولت در انجام کارهای تشریفاتی و صدور پروانه ساخت اعلام کرد.

قنبرزاده در ادامه با بیان اینکه رودسر با داشتن 10 کیلومتر نوار ساحلی مناسب و شهروندانی فهیم و مهماندوست از شهرهای برتر شمال کشور است، افزود: این شهرستان دارای مواهب متعدد الهی به ویژه ساحل زیبا و منحصر به فرد است.

وی تاکید کرد: رودسر فرصت های مستعد و بی نظیر برای سرمایه گذاری به ویژه در بخش های توریستی و گردشگری برخوردار است که متاسفانه این امر تاکنون به جهاتی محقق نشده است.

شهردار رودسر همچنین اظهار امیدواری کرد: با تعامل خوبی که بین شهروندان فهیم رودسری و شهرداری ایجاد شده است بتوان با ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در آینده ای نزدیک مردم شاهد رودسری زیبا و در خور شان باشند.